Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı: Yeni sürüm istihdam paketi geliyor

Yeni dönem için yeni sürüm bir istihdam paketi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Selçuk, koronavirüs sürecinde yaygın olarak kullanılan kısa çalışma ödeneğinden büyük ölçüde vazgeçildiğini, 2 milyon 293 bin 177 kişi için kısa çalışmadan normal çalışmaya geçildiğini belirtti. Daha çok turizm ve ulaştırma sektörünün kısa çalışma kapsamında kaldığını vurgulayan Selçuk, kısa çalışmadan yararlananların prim yatırılmayan dönemleri için borçlanma ve benzeri imkanlara da önümüzdeki dönemde bakacaklarını kaydetti. Selçuk, “Durum bir netleşsin bakacağız. Ancak aralık ayına kadar bu durum netleşmez” diye konuştu.

YARIZAMANLI ÇALIŞMA

Selçuk, önümüzdeki dönemin gündeminin ise istihdam paketi olacağını belirtti. Daha önce bir istihdam kalkanı paketi hazırladıklarını ancak TBMM’nin öncelikleri kapsamında sıranın gelmediğini belirten Selçuk, yeni dönemde ‘yeni sürüm bir istihdam paketi’ getireceklerini belirtti. Selçuk, esnekleşmeyle ilgili düzenlemelere yer vermek istediklerini kaydederken, “Fesih kısıtı kalktığında, örneğin kadınların bir bölümü örneğin yarızamanlı çalışmak istiyor. Tabii siyaseten hangi maddelerin olacağına önümüzdeki günlerde karar verilecek” dedi.

EKİM AYI GÖRÜLMELİ

SSK prim borçlarının yeniden yapılandırma talepleri hakkında da konuşan Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Yapılandırmaya dönük talep var. Ama henüz netleştirmedik. Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla birlikte bakacağız. Ekim ayının sonundaki rakamlara göre karar veririz. Normalleşme dönemi rakamları gelsin, turizm dönemi bitsin. Okullar da açıldıktan sonra rakamlar farklı oturacak. Ekim ayının sonundaki rakamlara göre karar veririz.”

TAŞERON NEDEN UYGULANMASIN

Taşerondan kamuya geçen işçilerle ilgili kararname hükümlerinin uygulanmaması yönünde Hak-İş’ten gelen talepleri de değerlendiren Bakan Selçuk, “Zaten o kararname mayısta yürürlüğe girdi. Sendikalar da o zaman bir şey söylemedi, kısmen uygulamaya girdi. Şimdi niye kamuda uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yok” ifadelerini kullandı.

TEŞVİKLERİ SADELEŞTİRMEK İSTİYORUM

Bu senenin sonunda bitecek istihdam teşvikleri için de çalışacaklarını kaydeden Zehra Zümrüt Selçuk, “Ben ‘teşviklerin hepsini sadeleştirelim’ diyordum. Ama araya pandemi girdi. 18 tane paketimiz var. Çoğu da birbirine benziyor. Bunlar içinde en efektif olanı SGK’nın 5 puanlık prim indirimi” dedi.