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Aidatları düşüren online platform

#Aidat#Apti#Site
Aidatları düşüren online platform

Toplu yaşam alanlarında site sakinleri ve yöneticileri için pratik ve ekonomik açıdan avantajlı çözümler sunan Apti, hem aidatların düşmesine katkıda bulunuyor hem de site içinde yaşayanların hayatını kolaylaştırıyor.

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2009’da yola çıkan Apti’nin yenilikleri hakkında bilgi veren Apti Kurucu ortağı Ali Emre Erişen, “Eklenen yenilikçi ve akılcı özelliklerle Apti, sektörünün ilk yapay zeka hizmet vereni olmak istiyor. Uygulamayı modül sistemiyle geliştirerek, onlarca farklı modülü hayata geçirdik. Su ve yemek siparişi, çilingir gibi konularda hizmet almak istediğinizde, uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Taşınmak isterseniz, tamirciye ihtiyacınız olursa yine işyerlerine uygulama üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Üye firma elde ettiği gelirin yüzde 10’unu ödüyor. Bunun yüzde 5’i site yönetimine, yüzde 5’i ise site sakinine gidiyor” dedi.

Apti’nin mobil uygulama üzerinden yapılan tüm alışverişlerde site sakinlerine ‘Apti puan’ kazanma fırsatı sunduğunu aktaran Erişen, bu puanların aidat ödemelerinde kullanılabildiğini ve toplanan Apti puanlara göre aidat ücretinin tamamının bu şekilde karşılanmasına olanak sağlandığını kaydetti. Erişen, 2022 başında Apti kullanan site sayısını 100’ün üzerine çıkartmayı ve yurtdışına açılmayı hedeflediklerini söyledi.

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#Aidat#Apti#Site

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