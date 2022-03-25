Aidat çözümüyle Amerika’ya açıldı

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TÜRK girişimcilerin imzasını taşıyan bir uygulama yurtdışına açıldı, Amerika’nın yeni Silikon Vadisi Silikon Hills’te ofisini kurdu. Dünya devi teknoloji şirketleri ile bir arada çalışacak bu uygulamanın adı ‘Apti’. Toplu yaşam alanlarındaki yöneticiler, sakinler ve üye işyerleri için geliştirilmiş yapay zekâ tabanlı online bir platform olan Apti, günümüzün en önemli sorunlarından olan aidat bedellerini düşürmesi ve yönetim sürecine şeffaflık katması ile öne çıkıyor.

HERKES KAZANIYOR

Hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı yerlerinde site yönetimlerinde yaşanan sorunlar Apti kurucu ortağı Ali Emre Erişen ve ekibine ilham verdi. Binlerce konutluk lüks siteler yapılsa da yönetim kısmında sınıfta kalındığını gören Erişen, yıllar süren çalışmalar sonrasında Apti uygulamasını ortaya koydu. Erişen’in verdiği bilgilere göre uygulama ile hem site sakini hem yönetim ve de sisteme dahil olan firmalar kazanıyor. Şöyle ki; Site sakini su, yemek, tamir gibi tüm alışveriş ve hizmetlerde anlaşmalı firmaları kullanarak indirim alıyor ve puan topluyor. Bu biriken puanlarla aidatta indirime hak kazanıyor. Hatta fazla puanı olan aidat ödemiyor. Yönetimlere de yine hem toplanan puanlar, hem de aplikasyon içi reklamlarla ekonomik katkı fırsatı sunuluyor. Bu hizmetleri veren üye işyerleri ise binlerce müşteriden oluşan bir portföye sahip olup kazançlarını arttırabiliyor. Ayrıca kullancılar uygulama üzerinden tüm harcamaları kalem kalem takip edebiliyor.

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500 BİN KONUT SIRADA

Sunduğu yeniliklerin yanında yüksek aidatların gündemde olması da Apti’ye olumlu yansıdı, uygulama hızlı büyüdü. İlk yıl 50 bin konut hedefi koymalarına rağmen yılın ilk 2 ayında 100 bin konut rakamının aşıldığını belirten Ali Emre Erişen, “Şu an sırada 500 bine yakın bekleyen konut var. İnsanlar şeffaflık ve tasarrufu gördükçe ilgi arttı. Uygulamanın ücretsiz olması da önemli bir avantaj. Üstelik Apti sadece kullanıcılara alışverişinde puan kazandırmıyor, site işletme giderlerini de düşürüyor. Söz gelimi sauna, hamam gün boyu açık kalırsa faturalar yükseliyor. Ama kullanıcı telefonunda randevu alıp, o saatte ısıtması yapılırsa tasarruf sağlanıyor. Sitelerde asansör bakımı ciddi gider. Biz bir cihazla asansörlerdeki motorun ısınma durumuna bakıyor, gerekli durumlarda onu dinlendirerek yüksek bakım ve tamir masrafından kurtarıyoruz. Bunun gibi yapay zekayı kullandığımız birçok alan var” dedi. Erişen İstanbul’da bir sitede bu adımlarla aidatların yaklaşık 1200 liradan 860 liraya gerilediğini, başka bir sitede geçen yıl 100-110 bin lira olan elektrik faturasının gelen tüm zamlara rağmen bu yıl 34 bin liraya düştüğünü ekledi.

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ABD OFİSİ AÇILDI

Yurtiçinde bu başarı sonrası yurtdışına açılma hamlesi de geldi. Ali Emre Erişen pandeminin getirdiği tüm zorluklara rağmen geçen yıl Amerika’ya gittiğini söyledi. Firmasını ve uygulamayı onlarca yönetim şirketleriyle paylaşan Erişen olumlu dönüşler aldığını, mart ayının ilk haftasında da Silikon Hills’te ofislerini açtıklarını dile getirdi. “Hedefimiz her zaman global bir marka olmaktı ve ilk adımı attık” diyen Ali Emre Erişen, “Şimdi yazılımı Amerika’daki sisteme göre güncelliyoruz. Planımız bu sene 50 ülkede en az 1 sitede yer almak, 2023’te ise bu ülkelerde yayılmak. Dünyada 5 milyar insan bir apartmanda, sitede yaşıyor ya da iş merkezinde çalışıyor. Uzun vadede biz de milyarlarca kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’den dünyaya açılan en büyük mobil uygulama olmak için çalışıyoruz. Görüşmelerimizden edindiğimiz izlemine göre yurtdışında da hızlı büyüme göstereceğiz. Çünkü orada bizdekinin aksine tasarruf getiren uygulamalar her şirket için oldukça değerli. 1 doların bile kıymetini çok iyi biliyorlar. Ülkemizde ise maalesef kimi sitelerde israf nedeniyle yüksek faturalar ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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ŞİRKET DE KURDU, PAZARDA SATIŞ DA YAPTI

ALİ Emre Erişen için bugün gelinen nokta tesadüf değil. Çünkü girişimci ruhu daha çocuk yaşlarda kendini göstermiş. İlkokul yıllarından dünyanın en zenginlerinin açıklandığı Forbes listesini keşfeden Erişen, lise çağına geldiğinde Türkiye’nin bilinen siyasi partileri, kamu kurumları için web sitesi tasarlamış ve şirketini kurmuş. 17 yaşında iyi bir teklif alınca şirketteki hisselerini satsa da sonraki yıllarda yazılım ve bilişim alanında farklı denemeleri olmuş. Başarı gibi başarısızlığı da tattığını, hatta eve ilk icra kağıdı geldiğinde 18 yaşından küçük olduğunu söyledi Erişen. Anlattığı iş tecrübelerine göre büyük kârlar da sağlamış, elinde kalan cihazları pazar tezgâhında satmak zorunda da kalmış... İşte tüm bu tecrübeler onu bugün yurtdışına açılan bir girişimci yaptı. Genç girişimcilere tavsiyesini sorduğumuzda da yanıtı ”korkmasınlar” oldu, tıpkı kendi yaptığı gibi...