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Ahmet Yüce’ye Çekya’dan madalya

#Ahmet Yüce#Çekya#Jiri Cistecky
Ahmet Yüce’ye Çekya’dan madalya

Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından ‘Diplomasiye Üstün Katkı Madalya’sına layık görüldü. İstanbul’da düzenlenen törene, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Çekya İstanbul Başkonsolosu Jiri Cistecky de katıldı.

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32 YILDIR TEMSİLCİSİ

Çekya Başbakanı Andrej Babiš’in tebrik mektubunun okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Ahme Yüce, layık görüldüğü madalyanın çok farklı anlamlar taşıdığını belirterek “Çekya markası Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü 32 yıldır sürdürüyoruz. İki ülke arasında ticari ilişkilerin yanı sıra karşılıklı saygı, sevgi ve güvene dayanan bir iş birliği mevcuttur. Bu yönde 2018 yılında iki ülke arasında; kültür, sanat, spor alanında iş birliğini daha da geliştirmeyi amaçlayan Türk-Çek Dostluk Derneği’nin temellerini attık. Şirketimizin kurucusu Orhan Yüce’ye sunulan Çek Devlet Nişanından sonra böylesine anlamlı bir madalyanın bana da layık görülmesi mutluluğumu bir kat daha arttırmıştır” diye konuştu.

103 ÜLKEDE SATILIYOR

Başkonsolos Jiri Cistecky de yaptığı konuşmada, Ahmet Yüce’nin yaşamı boyunca Türkiye-Çekya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çaba ve gayretleri takdir ettiklerini belirterek “Sürekli ilerleme Skoda markamızın vizyonunun temelini oluşturuyor. Vizyoner bir bir markayı Türkiye de temsil etmenin yanında geleceğe taşımanın da sorumluluğu 103 ülkede olduğu gibi Türkiye’de de Yüce Auto’nun temel düşüncesi olmuş ve ödüllerle bu düşüncenin haklılığı ortaya konmuştur” şeklinde konuştu.

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#Ahmet Yüce#Çekya#Jiri Cistecky

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