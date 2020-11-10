Ahmet Turan Şirketleri'nin CEO'su Serhat Turan yatırımlarını sürdürüyor

Otel, restaurant, döviz, inşaat ve tekstil sektörlerinde çeşitli faaliyetler yürüten Serhat Turan, ülkemizi son zamanlarda olumsuz etkileyen depremler sonrasında bir hayli göz önünde olan inşaat sektörü için örnek teşkil edecek yatırımlar ile dayanıklı binalar üzerinde çalışmalarına yoğunlaştı.

Serhat Turan, depreme dayanıklı teknolojiler ile inşaat sektörünü buluşturabilecekleri fikirler üzerinde yoğunlaşırken, ülkede yaşanan dört mevsime uygun ve insan sağlığını göz önünde tutabilecek tekstil ürünleri üreteceklerini söyledi.

Bütün bunların yanı sıra Covid-19 salgınından bir hayli etkilenen turizm ve otelcilik sektöründe ise alınan önlemlerin yanı sıra müşteri odaklı yeni fikirler üzerinde ekibiyle birlikte çalıştıklarını belirten genç iş adamı Serhat Turan, belirli kalıpların dışına çıkaracak hem sektöre hem de müşterilerine birkaç sürpriz yapabileceklerinin sinyallerini verdi.

Ahmet Turan Şirketleri'nin CEO'su salgının kendileri için bir engel teşkil etmediğini ve daha yenilikçi olmak için bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi.