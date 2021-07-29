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Ekonomi
Haber Giriş: 29.07.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Ahlat Belediyesi'nden kiraya verme ilanı

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Ahlat Belediyesi'nden kiraya verme ilanı

Ahlat Belediyesi Tunus Mahallesi sahil kısmında yer alan bölgenin Kadınlar Plajı olarak kullanılması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre 3 yıllığına kapalı teklif ihale usulü ile kiraya verilmek üzere ihale edecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale konusu işe ilişkin her türlü resim, harç, vergi vb. giderler ihaleyi alan istekliye ait olacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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