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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

AHKİB'den 372 milyon 576 bin dolarlık hazır giyim ihracatı

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AHKİB'den 372 milyon 576 bin dolarlık hazır giyim ihracatı
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Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2020 yılındaki ihracatlarının, 2019'a kıyasla yüzde 31,73 artarak 372 milyon 576 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin, küresel ticarette talep daralmalarına neden olduğunu ancak Akdeniz'deki firmaların salgın koşullarına hızla uyum sağladığını belirtti.

İhracatı hem 2020 yılı hem de ülkeler bazında değerlendiren Tekin, şunları kaydetti:
"AHKİB olarak 2020 yılında yüzde 31,73 artış yakalayarak 372 milyon 576 bin dolarlık ihracata imza attık. En fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda yüzde 84 artış ve 83 milyon dolarla Almanya birinci, yüzde 613 artış ve 79,9 milyon dolarla Hollanda ikinci, 72,7 milyon dolarla İspanya üçüncü sırada yer aldı. 2020 yılında ihracat hacminde en yüksek artışları Azerbaycan-Nahçıvan, Hollanda ve Avusturya pazarlarında yakaladık. Azerbaycan-Nahçıvan'da yüzde 1007 artış ve 7,9 milyon dolar, Hollanda'da yüzde 613 artış ve 79,9 milyon dolar, Avusturya'da yüzde 585 artış ve 9,5 milyon dolara ulaştık."
Tekin, 2020 yılında en fazla ihracat yaptıkları ürün grubunun 114,2 milyon dolarla kadın dış giyim olduğunu belirterek, "Dış satımda 93,2 milyon dolarla konfeksiyon sektörü ikinci, 68,9 milyon dolarla hazır eşya, çadır, çuval ve benzeri ürünler üçüncü, 65,6 milyon dolarla erkek dış giyim dördüncü sırada yer aldı. Ürün gruplarında en fazla yükselişleri yüzde 865 bin artışla konfeksiyonda yakaladık." ifadelerini kullandı. 

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