AHKİB, 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde şubat ayı ihracatının 1,51 milyar dolar olduğunu belirtti.

AHKİB'in şubat ayı ihracatını değerlendiren Tekin, "Bölge ihracatımız 24 milyon 348 bin dolar olarak gerçekleşti. AHKİB olarak ihracat pazarlarında 3 bin 673 ton ürünü değerlendirirken, en fazla ihraç ettiğimiz ürün gruplarında 9,9 milyon dolarla bayan dış giyim birinci, 4,4 milyon dolarla diğer hazır eşya (çadır, çuval gibi) ikinci, 3,4 milyon dolarla bay dış giyim üçüncü sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Tekin, ülke bazında en fazla ihracatı 5,5 milyon dolarla İspanya'ya yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi 4,7 milyon dolarla Almanya, 1,4 milyon dolarla Hollanda takip etti. Bu üç ülkenin bölge ihracatındaki payı yüzde 47 oldu. Şubatta en güçlü ihracat artışlarını yakaladığımız pazarlara baktığımızda ise yüzde 4 bin 237 artış ve 1 milyon dolar ile Bulgaristan, yüzde 445 artış ve 770 bin dolar ile İtalya, yüzde 264 artış ve 1,2 milyon dolar değer ile Amerika Birleşik Devletleri ilk üç sırada yer aldı."

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