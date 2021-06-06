Ahit Sandığı nedir, nerede? İşte Ahit Sandığı hakkında bilgiler...

İncil'e göre Ahit Sandığı Babil İmparatorluğu döneminde Kirjathjearim'den Kudüs'e taşındı.

Ahit Sandığı (İbranice: אֲרוֹן הַבְּרִית, Modern: ʾărōn ha'brēt, Tiberyan: ʾārôn habbərîṯ) veya Sözleşme Sandığı, Çıkış Kitabı'nda sözü geçen On Emir'in yazılı olduğu iki orijinal taş tableti barındıran, kapaklı ve altın kaplamalı ahşap bir sandıktır.

Ahit Sandığı'nın bir zamanlar Kudüs'te Süleyman Mabedi içerisinde bulunduğuna ve içerisinde On Emir Tabletleri'nin yanı sıra çeşitli dini objelerin bulunduğuna inanılıyor.

Kutsal kitaplara göre tanrı, İsrail halkına Ahit Sandığı'nı yapma emri verdi ve böylece Kutsal Topraklar bir başka güç tarafından ele geçirilirse On Emir Tabletleri korunmuş olacaktı.

İncil'e göre Ahit Sandığı Babil İmparatorluğu döneminde Kirjathjearim'den Kudüs'e taşındı.

Kudüs'e taşındığına inanılan sandığın bugün nerede olduğu bilinmiyor.

Bakara Suresi'nin 248'inci ayetinde ise Ahit Sandığı 'tabut' olarak bahsediliyor ve içerisinde Musa ve Harun Hanedanlığı'nın kalıntıları olduğu belirtiliyor.

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