AHBİB’in ihracatı yükseliyor

10 bin yılı aşkın süredir birçok medeniyetin temel gıda ürünü olan bakliyatın üretimi ve tüketimi konusundaki farkındalığın koronavirüs salgını döneminde katlanarak arttığını kaydeden Başkan Arslan, “Bakliyat ürünleri geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de insanlığın temel gıdası olmayı sürdürecek. Zira bakliyat ürünlerinin, insan sağlığı açısından olumlu yönleri mevcut” diye konuştu.

Bakliyat ürünlerinin GDO içermeyen, glütensiz ve bitkisel proteini en yüksek gıda özelliği taşımasının yanı sıra ekolojik ve çevreci ürün grubu olduğunu vurgulayan Başkan Arslan, dünyanın birçok ülkesinde obezite ile mücadelede de bakliyat yemeklerinin öne çıktığını, sadece bakliyattan yapılmış makarna, bakliyat proteini ve nişastası ile üretilmiş ürünlerin tüketiminin yaygınlaştığını dile getirdi.

‘TÜRKİYE GENELİ SEKTÖR İHRACATINDAN YÜZDE 17 PAY ALDIK’

Türkiye’nin 2020 yılının ilk 7 ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2’lik artışla 4 milyar doları aştığını kaydeden Başkan Arslan, aynı dönemde AHBİB’in yüzde 18’lik artış yakalayıp, 672 milyon dolarlık dış satıma imza attığını bildirdi. Söz konusu dönemde AHBİB’in Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 17 oranında katkı sağladığını ifade eden Başkan Arslan, mevcut pazarlarda güçlenme ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların sonuçlarının ihracat raporlarına çok net yansıdığını vurguladı.

‘DÖRT KITADA İHRACATIMIZI ARTIRIYORUZ’

AHBİB olarak 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde Afrika, Orta Doğu, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasındaki 30’u aşkın ülkede yüzde 600’ü aşan oranlarda ihracat artışları yakaladıklarını açıklayan Başkan Arslan, şunları söyledi: “Yılın ilk 7 ayında 919 bin 297 ton ürünü dünya pazarlarına ihraç eden birliğimiz, en fazla dış satımı 107 milyon dolar değer ile Irak’a gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 56,65 milyon dolar ile Suriye ve 38,4 milyon dolar ile Sudan takip etti. İhracatımızı en çok artırdığımız ülkelere baktığımızda Afrika kıtasındaki Liberya’da yüzde 630 artışla 298 bin dolar değer, Cibuti’de yüzde 465 artışla 13,6 milyon dolar değer, Tunus’ta yüzde 343 artışla 3,5 milyon değer, Kenya’da yüzde 197 artışla 8,4 milyon dolar değer elde ettik. Orta Doğu’daki Sudan’a yüzde 107 artışla 38,4 milyon dolarlık, Umman’a yüzde 463 artışla ve 8,4 milyon dolarlık, Kuveyt’e yüzde 87 artışla 5,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Asya kıtasına baktığımızda Tayland’a yüzde 393 artışla 3,5 milyon dolarlık, Hindistan’a yüzde 80 artışla 3,15 milyon dolarlık, Türkmenistan’a yüzde 421 artışla 2 milyon dolarlık ihracatımız oldu. Amerika kıtasında ise ABD’ye yüzde 21 artışla 16 milyon dolarlık, Şili’ye yüzde 377 artışla 1,3 milyon dolarlık, Meksika’ya yüzde 422 artışla 164 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Avrupa kıtasında ise en fazla ihracat artışı elde ettiğimiz ülkeler yüzde 617 artış ve 90 bin dolar ile Estonya, yüzde 407 artış ve 76 bin dolar ile Moldovya, yüzde 245 artış ve 103 bin dolar ile Hırvatistan oldu.”

‘İHRACATTA LOKOMOTİF ÜRÜNÜMÜZ KIRMIZI MERCİMEK’

2020’nin ilk 7 ayında en fazla pastacılık ürünleri ihraç ettiklerini, ihracat rekortmeni ürünün ise kırmızı mercimek olduğunu belirten Başkan Arslan, “Yüzde 20 artışla 177,8 milyon dolara ulaşan pastacılık ürünleri ihracatımız bu dönemde yüzde 26 pay aldı. Yüzde 55 artış ve 172 milyon dolar değer ile bakliyat ürünleri ikinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 69 artış ve 73,2 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar takip etti. Yılın ilk 7 ayında tüm ürün grupları içinde yüzde 18’lik pay alan kırmızı mercimek ihracatında yüzde 114 artış sağlayıp, 121,7 milyon dolarlık performansa imza attık” dedi.