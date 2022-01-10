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AHBİB 150’ye yakın ülkede ihracatını artırdı

#İhracat#Son Dakika#Ekonomianasayfa
AHBİB 150’ye yakın ülkede ihracatını artırdı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 34 artışla 1,57 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. AHBİB olarak 9,15 milyar dolarlık ülke geneline sektör ihracatından yüzde 17’lik pay aldıklarını belirten Arslan, 150’ye yakın ülkede ihracat artışları sağladıklarını vurguladı.

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AHBİB Başkanı Arslan, açıklamaya yaparak 2021 yılında gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarını açıkladı. Küresel lojistik maliyetlerindeki artışın Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına yakın bir konuma sahip olan Türkiye için ciddi bir rekabet avantajı sağladığını kaydeden Başkan Arslan, navlun fiyatlarındaki artışlar ve konteyner bulamama krizine karşı gemi yüklemelerinde konvansiyonel metotlara dönüş yaparak çözüm üreten hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün fırsatları en üst düzeyde değerlendirmeye çalıştığını ifade etti. Arslan, “Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artış sağlayarak 169,5 milyon dolarlık ihracata imza attık. 2020 yılında 1 milyar 177 milyon dolar olan bölge ihracatımızı 2021 yılında 1 milyar 577 milyon dolara yükselttik. AHBİB olarak geçen yıla göre yüzde 34 düzeyinde artış elde ettik" dedi.

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"ÜRETİM ARTIŞINA, TÜREV ÜRÜNLERE VE ORİJİNAL ÜRÜN TANITIMINA YOĞUNLAŞMALIYIZ"

Pandemi sürecinde gıda üretiminin tüm ülkeler için savunma sanayi kadar önemli ve stratejik bir sektör haline geldiğine bir kez daha dikkat çeken Başkan Arslan, Türkiye’nin hububat ve bakliyat ürünlerinde tarımsal üretim kapasitesini artırması, türev ürünlerle ilgili Ar-Ge çalışmalarına daha da önem vermesi, gen kaynakları Anadolu’da bulunan bakliyat ürünleri üzerinden yürüteceği ‘orijinal ürün’ temalı yeni tanıtım çalışmalarıyla küresel gıda sektöründen daha fazla pay alabileceğini dile getirdi. Arslan, üretimi artıracak havza bazlı yeni destekleme mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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"EN FAZLA BAKLİYAT, PASTACILIK ÜRÜNLERİ VE ŞEKER İHRAÇ ETTİK"

AHBİB’in 2021 yılı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Arslan, “Birliğimiz geçen yıl 2 milyon 77 bin ton ürüne küresel pazarlarda değer kazandırdı. Bu yıl da en çok bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamulleri ihraç ettik. Bakliyat ürünlerinde yüzde 46 artışla 415,3 milyon dolar değere ulaştık. Pastacılık ürünleri yüzde 4 artış ve 327,6 milyon dolar değer ile ikinci sırada, şeker ve şeker mamulleri yüzde 55 artış ve 175,3 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Tüm ürün gruplarına baktığımızda en fazla ihraç ettiğimiz ürün kırmızı mercimek oldu. Kırmızı mercimek, 173,2 milyon dolar değer ile bölge ihracatımızın yüzde 11’ini oluşturdu” diye konuştu.

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"150’YE YAKIN ÜLKEDE İHRACATIMIZI ARTIRDIK"

AHBİB olarak geleneksel pazarların yanı sıra uzak diyarlarda da önemli ihracat artışları yakaladıklarına vurgu yapan Arslan, “2021 yılında 188 ülkeye ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, 150’ye yakın pazarda ihracat hacminde artışlar elde etti. Bu yıl da en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke 303,8 milyon dolar değer ile Irak oldu. Yüzde 65 artış sağladığımız Irak pazarı, bölge ihracatımızın yüzde 19’unu oluşturdu. Suriye yüzde 80 artış ve 172 milyon dolar değer ile ikinci, Yemen yüzde 79 artış ve 58 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Afganistan, Endonezya, Nijerya, Romanya, Çin, İran, KKTC, Angola, Güney Afrika ve Bulgaristan önemli ihracat artışları elde ettiğimiz pazarlar oldu” ifadelerini kullandı.

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