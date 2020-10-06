Ağustosta restorana gidenlerin oranı arttı

Otel ziyaretlerinde en çok önem verilen konuların başında yüzde 69 ile temizlik gelirken, tüketicilerin restoranlarda en dikkat ettiği uygulama ise yüzde 70 ile mesafeli oturma düzeni oldu. Tüketicilerin, pandemi döneminde küçük işletmelere olan güvenini sürdürdüğünü gösteren araştırmaya göre, küçük işletmelerin de içerisinde yer aldığı orta fiyat aralığındaki restoranların tercih edilme oranı yüzde 65, zincir restoranların ise yüzde 67 oldu. Ayrıca tüketicilerin restoranları tercih ederken sosyal medya hesaplarına bakma oranı yüzde 26'dan yüzde 33'e yükselirken internet sitelerine bakılma oranı ise yüzde 24'ten yüzde 29'a çıktı.

MESAFELİ OTURMA

Metro Türkiye ile Nielsen işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, restoranlara giden katılımcılar çoğunlukla deneyimlerinden memnun kaldı ve en beğendikleri önlem mesafeli oturma düzenlemeleri oldu. Restoranlarda, ağustosta sterilizasyon işlemleri daha fazla önem kazandı. Ek olarak katılımcılar bu dönemde mesafeli oturma düzeni ve kalabalık ziyaretçi alınmaması gibi önlemlerin olup olmadığına daha fazla dikkat etmeye başladı. En çok öne çıkan önlemlerin başında (temmuz yüzde 74, ağustos yüzde 71) mesafeli oturma düzeni geldi. Restoran müşterilerinin bireysel önlemlere verdiği önem de raporun dikkat çekici bir diğer verisi oldu. Katılımcıların mesafeli oturma dışında dikkat ettikleri başlıca önlem çalışanların koruyucu malzemeler kullanması (temmuzda yüzde 64, ağustosta yüzde 57) oldu. Bunu ziyaretçilere dezenfektan, maske ve eldiven verilmesi, dışarıda oturma seçeneği sunulması, temassız ödeme ve teslimat seçenekleri takip etti.

TEMİZLİK İLK SIRADA

Oteller için ağustosta en çok önem verilen tedbirler yüzde 69 ile temizlik, yüzde 53 ile otel odalarında alınan önlemler, yüzde 47 ile otel restoranlarındaki tedbirler oldu. Tüketicilerin dikkat ettiği diğer önlemler ise yüzde 46 ile personel, yüzde 45 ile plaj, yüzde 44 ile giriş, yüzde 41 ile havuz kenarı, yüzde 37 ile resepsiyon ve lobi, yüzde 29 ile asansörler, yüzde 28 ile otele ulaşım/otopark, yüzde 26 ile oda servisi ve ortak kullanım alanları, yüzde 24 ile umumi tuvaletler, yüzde 23 ile koridorlar, yüzde 20 ile oyun alanı şeklinde sıralandı.