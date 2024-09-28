Ağustosta ihracat 22 milyar dolara çıktı

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Bolat, dış talepte gözlenen zayıf seyre rağmen ihracattaki artışın devam ettiğini belirterek, “Ağustos ayı dış ticaret verilerine göre ihracatımız yüzde 2.3 artışla 22 milyar dolar oldu. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti. Yılın sekiz ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.9 arttı, 170.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.5 artışla 262 milyar dolara ulaştı” ifadelerini kullandı.

Bolat, söz konusu ay itibarıyla son bir yıllık mal ihracatının 262 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldiğini bildirdi. Bolat, ağustosta ithalatın yüzde 10.7 düşüşle 27 milyar dolara gerilediğini, son bir yıllık ithalatın ise yüzde 8.3 ve 31 milyar dolarlık azalma ile 340.7 milyar dolara düştüğünü kaydetti. Ağustosta son bir yıllık dış ticaret açığının yüzde 33.6 düşüş ve 39.9 milyar dolar azalışla 78.7 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, “İhracatın ithalatı karşılama oranı 10.3 puan artışla Ağustos 2024’te yüzde 81.5’e, 9.1 puan yükselişle yılın 8 ayında yüzde 75.7’ye, 8.8 puan artışla son 1 yılda yüzde 76.9’a yükseldi” değerlendirmesinde bulundu.

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CARİ AÇIKTA GERİLEME

Bakan Bolat, 12 aylık cari işlemler açığının da Temmuz 2024 itibarıyla 19.1 milyar dolara gerilediğine dikkati çekti. Mayıs 2023’teki 57 milyar dolara kıyasla 37.9 milyar dolarlık bir azalışın gerçekleştiğini belirtti.