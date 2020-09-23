Ağustosta 79.4 olan güven endeksi eylülde 82’ye yükseldi... ‘Güven’ artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini dün açıkladı. TÜİK, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü’nün tavsiyeleri doğrultusunda ve uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan dört alt endeksten ikisini güncelledi. TÜİK ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen ‘Tüketici Eğilim Anketi’ sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 3.2 arttı. Ağustos ayında 79.4 olan endeks değeri eylülde 82’ye çıktı.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi de aylık bazda yüzde 3.7 artışla 61.8 olarak hesaplandı. Hanenin maddi durumu endeksi söz konusu ayda yüzde 5.8 artarak 71.8 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1.7 artarak 79.1’a çıktı. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4.8 yükseldi ve 83.3 oldu. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen aya göre yüzde 1.3 artarak 93.8’e çıktı.

VERİLER İYİ GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını bildirdi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, “Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3.2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah” dedi.