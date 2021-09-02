Ağustos'ta 58 bin 454 adet otomobil satıldı

2021 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ağustos ayına göre %5,0 azalarak 58.454 adet oldu.



Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 artarak 44.756 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %20,2 azalarak 13.698 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %1,0 azaldı.



Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %1,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %8,8 azaldı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ



Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,3 artarak 501.004 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %23,3 oranında artarak 391.392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %28,0 artarak 109.612 adede ulaştı.

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