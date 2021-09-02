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HaberlerEkonomi HaberleriAğustos'ta 58 bin 454 adet otomobil satıldı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.09.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Ağustos'ta 58 bin 454 adet otomobil satıldı

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Ağustos'ta 58 bin 454 adet otomobil satıldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ağustos ayında satışların yıllık yüzde 5 azaldığını ve 58 bin 454 adet olarak gerçekleştiğini duyurdu.

2021 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ağustos ayına göre %5,0 azalarak 58.454 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, 2021  yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına  göre %0,9 artarak 44.756 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %20,2  azalarak 13.698 adet oldu.

1970lerden bu yana en düşük seviyede
1970'lerden bu yana en düşük seviyede

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama  satışlara göre %1,0 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %1,6  artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı  ortalama satışlara göre %8,8 azaldı.

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OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,3  artarak 501.004 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %23,3 oranında artarak 391.392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı  da %28,0 artarak 109.612 adede ulaştı.

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