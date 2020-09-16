Ağustos bütçesi 28.2 milyar lira fazla verdi

Bütçe ağustosta 28.2 milyar lira fazla verdi. Geçen yıl ağustos ayında bütçe 576 milyon lira fazla vermişti. Bütçe fazlasının yüzde 4 bin 797 oranında artmasında, bütçe giderlerindeki azalma ile vergi gelirlerindeki artış etkili oldu. Ağustos ayında vergi gelirlerinin en önemli kalemlerinden olan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 67.1 oranında artarken, motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV de yüzde 370.5 oranında artış gösterdi. Ocak-ağustos dönemi bütçe açığı ise 110.9 milyar lira oldu.

HARCAMALARDA GERİLEME

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı ağustos ayı bütçe sonuçlarına göre geçen ay bütçe giderleri yüzde 14.3 azalarak, 80.3 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri ise yüzde 15.1 artarak, 108.6 milyar lira oldu. Faiz hariç bütçe giderleri, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.4 azalışla, 68.4 milyar lira oldu. Ağustosta personel giderleri,

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.7 artarak 23 milyar liraya, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri de yüzde 11.6 artışla 3.8 milyar liraya yükseldi. Ağustos ayında personel ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri dışındaki giderlerde azalma görüldü. Ağustosta yüzde 5.2 azalan mal ve hizmet alımı giderleri 5.5 milyar lira olurken, cari transferler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.8 azalarak 30.6 milyar lira oldu.

Bütçede sermaye gideri olarak tanımlanan yatırmlar yüzde 40.4 gerileyerek 4 milyar lira olurken, sermaye transferleri kalemi de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70.4 düşerek, 317 milyon liraya geriledi. Faiz giderleri ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 artışla 11.9 milyar lira oldu.

GELİR 108.6 MİLYAR LİRA

Bütçe gelirleri, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.1 artarak 108.6 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirleri tahsilatı da yüzde 47.8 artarak 98.4 milyar liraya çıktı. Vergi türleri bakımından ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, Gelir Vergisi yüzde 5.3, Kurumlar Vergisi yüzde 62.5, dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 56.6, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 67.1, Banka ve Sigorta Muameleleri (BSMV) Vergisi yüzde 34.8, ithalde alınan KDV yüzde 38.2, Damga Vergisi yüzde 23.7, harçlar yüzde 70.4 ve diğer vergiler 78.9 artış gösterdi.

YÜZDE 370.5 ARTTI

Ağustos ayında vergi gelirlerindeki artışın önemli kalemlerinden birisi ÖTV oldu. ÖTV gelirleri yüzde 67.1 arttı. ÖTV kalemleri içindeki en yüksek artış ise motorlu taşıtlardan alınan ÖTV’den geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 370.5 artan motorlu taşıt ÖTV’sinden 3.8 milyar liralık gelir elde edildi. Geçen yıl ağustos ayında bu kalemden 815 milyon lira gelir elde edilmişti. Ocak-ağustos döneminde geçen yıl 5.9 milyar lira gelir elde edilmişken, bu yıl yüzde 233.5 artışla 19.9 milyar liraya ulaştı. Buzdolabı, çamaşır makinası gibi mallar üzerinden alınan dayanıklı tüketim mallarından ÖTV de ağustos ayında yüzde 172.5 artış gösterdi.

Geçen yıl ocak-ağustos döneminde 3 milyar liralık gelir elde edilirken, bu yıl aynı dönemde 136.9 artışla 7.2 milyar lira gelir sağlandı.

AÇIK 110.9 MİLYAR LİRA

Ocak-ağustos döneminde bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 artışla 761.4 milyar liraya yükseldi. Faiz giderleri yüzde 32.1 yükselişle 91.6 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri de geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 10.1 artarak 650.5 milyar liraya çıktı. Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde yüzde 18 artarak 510.4 milyar liraya ulaştı. Vergi türleri bakımından ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, Gelir Vergisi yüzde 6.3 düşerken, Kurumlar Vergisi yüzde 42.9, dahilde alınan Katma Değer Vergisi yüzde 2.9, Özel Tüketim Vergisi yüzde 35, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 11.2, ithalde alınan Katma Değer Vergisi yüzde 14.8, Damga Vergisi yüzde 7.4, harçlar yüzde 37.7, diğer vergi gelirleri yüzde 30.8 arttı. Geçen yıl 68.1 milyar lira olan bütçe açığı da, bu yılın ocak-ağustos döneminde 110.9 milyar lira oldu.