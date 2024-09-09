Ağustos ayında Çinlilerin satışları yüzde 31 daraldı... Çinli oto vergi freni yaptı

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TÜRKİYE, elektrikli araçların ardından 8 Temmuz itibarıyla Çin’den ithal edilen ‘içten yanmalı ve hibrit motorlu’ otomobiller için de yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlayarak, bu ülkeden gelen tüm otomobillerde gümrük vergisini yüzde 50’ye çıkarmıştı. Yükselen gümrük tarifelerinin ilk etkileri görüldü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nden (ODMD) derlediğimiz son verilere göre, ağustos ayında Çinli otomotiv üreticilerinin Türkiye’deki satışları temmuz ayına kıyasla yüzde 31 azalarak 5 bin 946 adet ile aylık bazda ocak ayından sonra en düşük seviyesini gördü. Çinli üreticiler mayıs, haziran ve temmuz aylarında aylık yaklaşık 9 bin adetlik satış temposu yakalamıştı.

AVRUPA’DA DA KAYIP YAŞADILAR

Çinli üreticiler, Türkiye pazarında yaşadığı daralmanın bir benzerini Avrupa’da da hissetti. Analiz şirketi Dataforce’nin 16 AB üyesinden derlediği verilere göre, Avrupa’nın Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uygulamaya başladığı geçici vergilerin hemen ardından BYD ve SAIC gibi Çinli üreticilerin satışları temmuz ayında haziran ayına göre yüzde 45’e varan düşüşler yaşadı. 5 Temmuz’da AB Komisyonu, Tesla ve Volkswagen gibi markalar dahil olmak üzere Çin’den yapılan elektrikli araç ithalatlarına yaklaşık yüzde 38’e varan geçici tarifeler uygulamış ve geçici oranlar Avrupa’nın yüzde10’luk ithalat vergilerine eklendiğinde ortaya yüzde 48 gibi ciddi bir vergi duvarı ortaya çıkmıştı.

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10 OTOMOBİLDEN 1’İNİ ÇİNLİLER SATTI

Ağustos ayında yaşanan yüzde 31’lik daralmaya rağmen Çinli üreticiler, son bir yılda Türkiye otomotiv pazarında yaptığı yüksek satışlarla önemli bir pazar payına ulaştı. Ocak-Ağustos 2024’ü kapsayan sekiz aylık dönemde 10 markayla toplam satışlarını yüzde 120’ye yakın arttırarak 62 bin 585 adede çıkaran Çinli üreticilerin otomobil ve hafif ticari araç satışlarından aldığı pay yüzde 8’i aştı. Sadece binek otomobil pazarı göz önüne alındığında ise rakamlar çok daha dikkat çekici. Öyle ki, Çinli üreticiler sekiz ayda 62 bin 17 adet binek otomobil satışı gerçekleştirerek Türkiye otomobil pazarlarındaki payını yüzde 10.2’ye çıkardı. Başka bir ifadeyle bu sene satılan her 10 otomobilden 1’ini Çinliler satmayı başardı.

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GÜNEY KORELİLERİ GERİDE BIRAKTILAR

SEKİZ ayın sonunda Türkiye’de 62 bin adedin üzerinde satış yapan Çinli üreticiler bu sonuçla ilk kez Güney Koreli (60 bin 469 adet) üreticileri geride bıraktı. Bu dönemde en çok satışa ulaşan Çinli üretici 45 bin 403 adetle Chery Grubu oldu. Bu üreticiyi 14 bin 61 adetle SAIC Grubu, 1.730 adetle BYD takip etti. DFSK ise 705 adet satışla üst sıralara yürümeye devam etti. Bu dönemde en çok satan Çinli otomobil modeli 16 bin adedi aşkın satışlar Chery’nin Tiggo 8 Pro modeli oldu. Tiggo 7 Pro 15 bin 446 adet, Omoda 5 10 bin 860 adet, MG HS 8 bin 801 adet ve MG ZS 3 bin 426 adet satışla en çok satan beş Çinli model arasına girdi. Ancak ilk 5’e giren hiçbir modelin elektrikli olmaması da dikkatleri çeken bir diğer önemli detay arasında yer alıyor.

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TÜRKİYE’NİN ÇİNLİ ÜRETİCİLERE YÖNELİK EK TARİFELERİ

Mart 2023: Elektrikli araçlardan yüzde 40 ilave gümrük vergisi alınması kararı.

Aralık 2023: Elektrikli araçlar için 7 bölgede 20 servisi bizzat kurma zorunluluğu.

Temmuz 2024: İçten yanmalı ve hibrit otomobiller için yüzde 40 ilave vergi yükümlülüğü getirilmesi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇİNLİ ÜRETİCİLERE YÖNELİK TARİFELERİ

Temmuz 2024: Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Geely ve SAIC için yüzde 17.4 ila %38.1 arasında değişen geçici vergiler vermeye başladı. Diğer Çinli otomobil üreticileri ise sübvansiyon soruşturmasında AB ile yaptıkları işbirliğine istinaden yüzde 21 veya yüzde 38.1’lik gümrük vergisi veriyor. Bu vergiler mevcut yüzde 10’luk gümrük tarifesinin üzerine ekleniyor.

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50. YAŞINI KAPADOKYA’DA KUTLADI

VOLKSWAGEN’in küresel anlamda en çok satan modeli olan Golf, 50. yılını 14 ülkeden 60 gazetecinin katıldığı uluslararası bir etkinlikle Kapadokya’da kutladı. Dünya’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olarak kabul edilen Kapadokya’da düzenlenen etkinliklerde, Golf için özel olarak tasarlanmış bir sıcak hava balonu, Kapadokya’nın Aşk Vadisi’nden gökyüzüne yükseldi. Kapadokya’nın eşsiz manzarasıyla etkileyici bir görsel şölen yaşandı. Volkswagen’in tasarım ikonu olan Golf, geçen 50 yıl içerisinde sınıfında referans noktası olmayı başardı ve dünyanın en çok tercih edilen hatchback modeli haline geldi. Golf’ün 1974 yılında başlayan serüveni, dünya genelinde 37.5 milyonun üzerinde satış adedi ve elde edilen sayısız ödüllerle tam bir başarı hikayesine dönüştü.

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‘PAZAR 2025’TE DE 1 MİLYONA ULAŞIR’

PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, pandemi döneminden bu yana devam eden birikmiş tüketici talebinin önümüzde yıl da karşılanmaya devam edeceğini belirterek, “Genel bir pazar öngörüsü söylersek, aslında bu yılla benzer bir pazar bekliyoruz. Birikmiş talebin bir kısmının da önümüzdeki yıl karşılanacağını düşünüyoruz. Bu yıla benzer, yine 1 milyon adedin üzeri, 1.1 milyona yakın bir pazar olur diye öngörüyoruz kendi planlarımızda” açıklamasında bulundu.

Reyhanoğlu, rekor kıran ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarının ardınan eylül ayında temponun süreceğini de belirterek, “90-95 bin adet aralığında bir eylül pazarı bekliyoruz. Peugeot olarak da bütün hesaplarımızı, hedeflemelerimizi de 90- 95 bin adetlik bir pazara göre yaptık eylül ayında” ifadelerini kullandı.

‘ASLAN’IN HEDEFİ 70 BİNİN ÜZERİ

Geçen yıl 78 bin 632 adet satışla tarihin en yüksek satışına ulaşan Peugeot markasının 2024 sonu hedeflerine de değinen Reyhanoğlu, “Bu yıl ki hedefimizi de artık 70 binlere sabitlemiş, başarısı sürdürülebilir bir marka olarak devam etmek istiyoruz. Bu yıl stratejik hedefimiz bu demiştik. Planladığımız ölçüde gidiyor. 2024 pazarını 1 milyonun biraz üstünde hesaplarsanız yine yüzde 6 ile 6.5 bir pazar payında 70 bin adetlerin üzerinde bir satış adediyle tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz de aynen yılbaşında koyduğumuz şekliyle devam ediyor” bilgisini verdi.

4 AYDA 6 BİN ADET YENİ 3008 SATACAK

PEUGEOT, elektrikli ve 48V hibrit teknolojisine sahip, fastback SUV modelleri yeni 3008 ve E-3008’i, Türkiye’de satışa sundu. Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 3008 ve E-3008, ilk aşamada 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP’lik güce sahip yüzde 100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle yollara çıkıyor. Ülkemizde satışa sunulan yeni 3008 1.2 Hybrid 136HP e-DCS6’nın fiyatları 2 milyon 190 bin TL’den, 73 kWsa batarya kapasitesi ile ve 500 km’lik (WLTP) elektrikli menzili sunan yeni E-3008’in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin TL’den başlıyor. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Yeni 3008’de toplam satış hedefi olarak son 4 ayda 6 bin adetlik bir satış hedefliyoruz. Lanse ettiğimiz 3008’in satışlarının yaklaşık yüzde 20 civarında elektrikli 3008’den olmasını planlıyoruz” dedi.