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Ağustos ayı ihracatında büyük artış

#Türkiye Ekonomisi #İhracat#İthalat
Ağustos ayı ihracatında büyük artış

Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat %23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE İHRACAT %36,9, İTHALAT %25,5 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat %25,5 artarak 169 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı ihracatında büyük artış

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ VERİLER

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ağustos ayında %52,4 artarak 11 milyar 839 milyon dolardan, 18 milyar 45 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %46,8 artarak 12 milyar 535 milyon dolardan, 18 milyar 399 milyon dolara yükseldi.

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Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 354 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %49,5 artarak 36 milyar 444 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,1 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA %32,4 AZALDI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında %66,4 iken, 2021 Ağustos ayında %81,6'ya yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE %9,8 AZALDI 

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %9,8 azalarak 33 milyar 20 milyon dolardan, 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde %75,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde %82,5'e yükseldi.

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EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 575 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 313 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 194 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 939 milyon dolar ile Irak, 839 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,0'ını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 142 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 79 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 599 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

 

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#Türkiye Ekonomisi#İhracat#İthalat