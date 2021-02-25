Ağrı’da eksi 30 derecede domates üretimi yapılacak

Proje ile hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü yörede, jeotermal kaynaklar kullanılarak domates üretimi yapılan 2 seraya, Davut köyü mevkisindeki 1297 dekar alanın 860 dekarına 33 sera daha eklenecek. Geri kalan bölümüne ise sanayi ve atık yönetimi alanları yapılacak, çok sayıda kişiye de istihdam sağlanacak.

800 İSTİHDAM SAĞLANACAK

Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut seralarda incelemelerde bulunan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, “Şu an eksi 35 derecede bu alanda kurulan seralarda domates üretiyoruz. Mayıs ayında ihaleye çıkmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Diyadin’de üretilen domateslere gelen talebi şu an için karşılayamadıklarını kaydeden Balcı, “Sera organize sanayi bölgesi kurulduğunda 1300 dönüm arazi üzerinde 800 kişi istihdam edilecek. 33 sera yapılacak. Toplam 760 bin metrekare alanda sera yapmayı hedefliyoruz. Şu anda Diyadin’de mevcut olan seralarda her hafta domates hasadı yapılıyor. Domateslerimiz farklı bir lezzete sahip. Biz ‘Menemenin soğansızı, Diyadin’in domatesi makbuldür’ diyoruz. Şu an taleplere yetişemiyoruz” dedi.

Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret AŞ İşletme Müdürü Fatih Yılmaz da mevcut seralarda, yılın 12 ayı kesintisiz üretime devam ettiklerini belirterek, üretilen domateslerin Antalya dahil olmak üzere Türkiye’nin birçok iline gönderildiğini söyledi. Yıllık üretim miktarının mevsim şartlarına göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Fatih Yılmaz, “Şu an mevcut seralarımız 40 dönümlük alan üzerinde kurulu. Yılın 12 ayı üretim yapıyoruz. Hava sıcaklığı eksi 25 ila 30 derecelere kadar düşebiliyor. Bu şartlarda da aynı üretime devam ediyoruz. Seralarda kurduğumuz sistemle topraksız tarım yapıyoruz. Otomasyon sistemi ile idare ediliyor. Seralarımızda çatılar otomatik olarak açılıp kapanıyor. 12 ay boyunca ürettiğimiz ürünleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller başta olmak üzere ülke sınırları içerisindeki birçok ile gönderiyoruz. Bu illere Antalya’da dahil” diye konuştu.