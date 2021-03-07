Son Güncelleme:
Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alımı İşi İhale Edilecek
T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alım İşini Kalkınma Ajansları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince herkese açık ihale usulü ile ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale, 25 Mart 2021 tarihinde saat 14:30'da Ortakapı Mahallesi, Atatürk Caddesi No.117 Merkez/Kars adresinde yapılacak.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ