Ağlar istavritle doldu

Nisan 15’te başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece saatler 00.00 gösterdiğinde ‘Vira Bismillah diyerek ilk ağlarını suya attı. İstanbul’da bulunan Gürpınar Balık Hali’nde de büyük hareketlilik yaşandı. Gürpınar Balık Hali’nde komisyonculuk yapan Volkan Çimen, “İstavritin kilosu 15, 20, 25 lirayı bulabilir. İlerleyen günlerde fiyatlar kesinlikle düşecektir. İlk gün olduğu için bütün sezonu kıyaslamak yanlış olacak. İki günlük veya bir haftalık süre bazında daha net ortaya çıkacaktır. Tekir için fiyatlar değişken oluyor. Geçen sene yani 40 liradan başlamış 80 liraya kadar çıkmıştı. Bazı günler 30 liraya kadar düşmüştü” diye konuştu. Balıkçı Hakan Görmüş de, “Bu sezon ilk çekilen ağlarda istavrit ve mezgit var. Tekir balığı ise çok az... Şu anda başlangıç olarak çoğunlukla istavrit tutuldu. Çinekop yok, lüfer şu an gözükmüyor ama bu 10 günlük süreçte netleştirebiliriz bunu. Balıkçıların ve reislerin söylediğine göre bir öngörü olarak bu sene palamut zayıf olacak. Hamsi, istavrit, barbun, tekir bu ürünler mevcut... İstavritin bugünkü fiyatı burada, 25-30 lira civarında Balık Hali’nden çıkışı var. Tezgâhlarda bu 50-60 liraya kadar çıkabilir. Çünkü üzerlerine maliyetleri biniyor, işçilikler biniyor. Tekir şu anda burada 50 lira 60 lira. Tezgahlarda 80-90 liraya kadar çıkabilir” bilgisini verdi.



İLK AĞDA 150 KG

BEYKOZ Poyrazköy Balıkçı Barınağı’ndaki törenin ardından Elmas Kardeşler isimli gırgır teknesi, 32 personelle Poyrazköy Limanı’ndan denize açıldı. Kireçburnu açıklarında yaklaşık 500 metrelik ağ atan balıkçılar, ilk ağda yaklaşık 150 kilogram civarı barbun, sardalya, istavrit ve tekir balığı yakaladı. Teknenin reisi Oktay Saka, ilk seferin deneme amaçlı olduğunu, acemilerin yetişmesi, personelin uyumu gibi konulara dikkat ettiklerini belirtti.



TEZGÂHLAR ŞENLENDİ

EDİRNELİ Balıkçı Nurhayat Eren, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, sezonun açılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Eren, bu yıl bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini anlatarak, “Bugünden itibaren tezgâhlarımız balıkların gelmesiyle şenlendi. Balıklarımızı özenle tezgahlara yerleştirdik. İlk gün olduğu için biraz çeşidimiz az, ilerleyen günlerde çeşit de çoğalacak. Tüm halkımızı bekliyorum” dedi. Balıkçı Hamza Köksoy ise ilk gün levrek, çinakop ve istavrit bolluğu olduğunu, ilerleyen günlerde hamsi ve diğer balık çeşitlerinin de tezgahlarda fazlasıyla yerini alacağını belirtti.



‘SICAKLIKLAR YÜKSEK’

BALIKESİR’in Bandırma ve Erdek ilçelerindeki balıkçılar da, limana istavrit, sardalya, lüfer ve mırmırla döndü. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların müsilaj nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Nihat Işık, “Havanın sıcak olması nedeniyle halimize balık ilk gün biraz az geldi. Bilhassa hamsi ve sardalya sıcaklık nedeniyle suyun üstünde dağınık geziyor. Işıkla avcılık da yasak olduğu için en fazla 3-5 kasa yakalanabiliyor. Hava sıcaklıkları düştüğü zaman inşallah daha fazla balık halimize gelecek” diye konuştu.



PALAMUT UMUDU

TRABZON’daki balıkçılar da, ilk gün kıyıya istavrit bolluğuyla döndü. Balıkçı Recep Denizer, yeni sezona istavrit ile başladıklarını ancak palamudun da bol olacağını ümit ettiklerini belirtti. Recep Denizer, “Palamut için şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama tahminler var. 3-5 gün geçtikten sonra güzel şeyler söyleyebilecek duruma geleceğimizi düşünüyorum. Zonguldak tarafından güzel haberler geliyor; Sinop tarafından güzel haberler geliyor. Şu anda istavrit var, bir sıkıntımız yok. Halkımıza istavrit yedireceğiz şimdilik” diye konuştu. Balıkçı Bahadır Özsandıkçı da teknelerin ilk gün istavritle kıyıya döndüğünü, 5-10 gün sonra palamut bolluğunun başlamasını bekledikleri kaydetti. Özsandıkçı, şöyle konuştu: “İstavrit var, 5-10 gün sonra palamut balığı başlar, akabinde hamsi gelir. Vatandaş bugün 20-25 lira arasında istavrit balığı yiyecek. İlerleyen günlerde 20 liraya düşmesi bekleniyor. Deniz suyu şu anda sıcak. Biraz daha balığın toplanması lazım.”



ERDOĞAN’DAN BALIKÇILARA MESAJ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, denizlerde av sezonun başlaması ile ilgili Twitter’dan, “‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı. (DHA)



BİR KASA BALIĞI PAZARLIKLA 250 LİRAYA ALDI



GÜRPINAR Su Ürünleri Hali’nde balıkçıları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıladı. Sezonun ilk mezatını yapan İmamoğlu, açılış fiyatı 300 lira olan bir kasa barbunu 250 liraya satın aldı. Türkiye’deki 3 kişiden birinin Marmara Denizi kıyılarında yaşadığına dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, bir esnafın “Müsilajla mücadele konusunda neler yapılıyor” şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi: “Çevre Şehircilik Bakanlığı, Marmara Belediyeler Birliği ve Marmara’ya kıyısı olan illerin valileriyle bir kurul oluşturuldu. Çevre Şehircilik Bakanımız müsilaj sürecinin balıklarda herhangi bir sağlık sorunu oluşturmadığını açıkladı. Marmara Bölgesi’ne bir stratejik plan hazırlanıyor. Biz İstanbul adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlıklarımızı yaptık, bakanlığa sunduk. Bakanlık da sanıyorum en yakın zamanda bu toplantıyı yapacak. Biz bakanlıktan haber bekliyoruz. Yaz başında yapmış olduğumuz temizlik işlemi bir sonuç değildir.” (Fatma AKSU/ İSTANBUL)







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