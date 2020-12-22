Ağır, Orta, Hafif İş Kolu nedir?
TÜİK'in belirlediği asgari ücret önerisi içerisinde yer alan Ağır, Orta ve Hafif İş Kolu ibareleri, pek çok kişinin dikkatini çeken hususlar arasında yer alıyor. Peki, TÜİK'in asgari ücret önerilerinde göz önünde bulundurduğu ağır, orta ve hafif iş kolu nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Belirli periyodlarla gündeme gelen hafif iş, orta iş ve ağır iş kolu ibareleri, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, hafif iş, orta iş ve ağır iş kolu nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
AĞIR İŞ KOLU NEDİR?
Madencilik, taş ocakları,, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi.
ORTA İŞ KOLU NEDİR?
-Seracılık, tarım ürünleri üretiminde çalışanlar -kereste ve odun işleri -balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması -kil, kum ve çakıl ocakları, kum yıkama ve eleme işleri -kireç ocakları ve kireç imali -Elle yapılan maden ayıklama işleri -Pamuk ipliği imali ve pamuklu dokuma sanayi, pamuk işleme işleri; yün ipliği imali ve yünlü dokuma sanayi -Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali -Madeni ya da metalden mobilya üretimi -kauçuk ve lastik mamulleri imali -Plastik köpük ve sünger imali, lastik köpük eşyaları üretimi -Çini, porselen, fayans ve seramik ve pişmiş topraktan kap kacak imali -Posta, tel veya radyo, GSM ile haberleşme ve baz istasyonlarında yapılan işler -Plastik ham madde imali -nebati ve hayvani ham yağ ve rafine yağ üretimi ve entegre yağ üretimi -Şeker pancarı ve kamışından şeker imali, şeker fabrikaları -Zeytinyağı ve diğer nebati yemeklik yağların tasfiyesi ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri -Mezbahalar, tavuk ve diğer kümes hayvanları kesme işleri -Asfalt ve dam tecrit malzemeleri, yağlamaya mahsus olup, petrol tasfiyehanelerinde elde edilmeyen yağlar ve gresler imali -Tuğla, kiremit, boru, pota, künk, ateş tuğlası ve benzeri inşaat ve mimari malzemesi imali -Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi imali, -Demir tel ve çubuktan eşya imali (Çivi, zincir, vida vs. gibi); Soğuk demircilik ve kaynak işleri; Sobacılık ve teneke eşya imali -Matbaacılık, baskı yerlerindeki işler -Hem yük hem yolcu taşıyan gemilerde yapılan bütün işler -Uçaklarda yapılan bütün işler (Havacılık kulüpleri dahil) -Elbise ve çamaşır yıkama, temizleme, boyama ve ütüleme işleri -Tornacılık ve tesviyecilik -Hayvancılık işleri
HAFİF İŞ KOLU NEDİR?
-Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler -Hediyelik eşya üretimi -inşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı -makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı -madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı -mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı -giyecek ve ayakkabı toptancılığı -Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara toptancılığı -İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve kırtasiye, optik malzemeleri, oyuncak ve spor eşyası, mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine girmeyen diğer mamullerin toptancılığı -Yiyecek maddelerinin satışı - Eczaneler ve tuvalet malzemesi satışı -Giyim eşyası satan mağaza ve iş yerlerinde çalışanlar -Beyaz eşya, mutfak aletleri satışı yapanlar -Araba, bisiklet, motosiklet ve diğer taşıma araçlarıyla yedek parçalarının perakende olarak satış işleri -oyuncak ve spor malzemesi ve benzeri maddelerin satışı -Bankalar, para ve tahvil borsaları ve her türlü kredi, banka ve para muamelatı yapan dernek ve kooperatif ve müesseselerde yapılan işler -her türlü sigorta işleri -Gayrimenkul işletenler, simsarlar ve emlak komisyonculuğu -nakliyat acenteliği -Dini kuruluşlar, kiliseler ve sinagoglarda yapılan işler -Meslek ve esnaf kuruluşları ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren sendikaları ve benzeri kuruluşlarında yapılan işler -Müzeler ve kütüphanelerinde yapılan işler -Siyasi kuruluşlar ve yukarıda tasnif edilmeyen çeşitli dernekler ve benzeri kuruluşlarda yapılan işler -Noter, avukat, baro ve hukuki istişare büro işleri -Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler -Mühendis ve mimar bürolarında yapılan işler -Terzicilik, tamircilik, çiçekçilik, -Mağaza ve market çalışanları -Sinema,tiyatro hizmetleri çalışanları -Fırın, tatlı, kuru yemiş, meşrubat üretimi çalışanları.
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