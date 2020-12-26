AGİ ne kadar? 2021 AGİ ücretleri belli oluyor

AGİ’nin ne kadar olduğu araştırılan konular arasında yerini aldı. Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. En son yapılan zammın ardından AGİ bekar için 220,73 TL, evli eşi çalışmayan için 264,87 TL, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu için 297,98 TL olarak olmuştu.

AGİ 2021 ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi. Bu toplantının ardından 2021 asgari ücret tutarı belli olacak. Asgari ücret genel sağlık sigortası, SGK borçlanması, asgari geçim indirimi gibi birçok hesaplamayı etkiliyor. Bu açıklamanın ardından da 2021 AGİ tutarları duyurulacak.

İŞTE GÜNCEL AGİ ÜCRETLERİ

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL