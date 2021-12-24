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AGİ kalktı mı? AGİ 2022 hakkında detaylı bilgiler

#Asgari Ücret#Asgari Ücret Ne Kadar
AGİ kalktı mı AGİ 2022 hakkında detaylı bilgiler

AGİ kalktı mı sorusu, 2022 yılına günler kala araştırılıyor. Asgari ücrete, Aralık ayında yapılan toplantıların ardından zam yapıldı. 2022 yılında uygulanacak asgari ücret net olarak 4253 liraya yükseldi. Bu ücretle beraber AGİ'de de artış gerçekleşti. Öte yandan tüm çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İşte, AGİ'de son durum...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2022 yılında net 4253 liraya yükseldi. AGİ 2022 yılında bekar biri için 403 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '4250 liranın içerisinde de AGİ var.' açıklamasını yaptı. Peki, AGİ kalktı mı? Kimler AGİ alacak?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILDI

Tüm çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi.

Bu çerçevede; tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.

Asgari ücrette vergiden muaf tutulmasının ardından, 3'üncü maddede verilen önerge ile ücretlerden 'Asgari Geçim İndirimi' kaldırıldı.

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Gelir Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesi ile düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kapsamında, asgari ücret alanların vergilendirilen ücretlerinin bir bölümü çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi, çocuk sayısı, nafaka verilenler ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin sayısına göre belirlenerek çalışana geri ödeniyordu. Teklif ile maddenin yasadan tamamen kaldırılması öngörüldü.

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN AGİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete yapılan ve AGİ'de yapılacak düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Bilgin, milyonların merak ettiği "AGİ kalkacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

"Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim." açıklamasında bulunan Bilgin, cümlelerini "
2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGi var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. " sözleriyle sürdürdü.

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