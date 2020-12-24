AGİ 2021 zammı için geri sayım! İşte güncel AGİ ücretleri tablosu

AGİ ücretleri, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını önümüzdeki hafta yapacak. En son yapılan zammın ardından AGİ bekar için 220,73 TL, evli eşi çalışmayan için 264,87 TL, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu için 297,98 TL olarak belirlenmişti.

AGİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret genel sağlık sigortası, SGK borçlanması, asgari geçim indirimi gibi birçok hesaplamayı etkiliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak olan 4. toplantısının ardından yeni asgari ücretin açıklanması bekleniliyor. Bu açıklamanın ardından da 2021 AGİ tutarları duyurulacak.

2020 AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ HAKKINDA BİLGİLER

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).