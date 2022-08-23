Ağaoğlu'ndan fırsatçılara tepki: Fiyatlar düşüyor, etikete yansımıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinde fiyatların düşürülmesi için talimat vermiş, Tarım Kredi marketlerinde de fiyatlar gerilmişti. Bu fiyatlardaki düşüşü zincir marketlerin de benimsemesi için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çağrıda bulundu. Kirişci, zincir marketlerin de fiyat indirmesi gerektiğini ve bunun için bir zincir marketle görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu.



SIRADA ET ÜRÜNLERİ VAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Et ve Süt Kurumu tarafından satılacak olan ürünlerde yüzde 35’e varan indirimler gerçekleştirileceğini, tedariklerin tamamlanmasının ardından indirimli satışların başlayacağını söylemişti.

TARIM KREDİ MARKETİNDE 30’DAN FAZLA ÜRÜNÜN FİYATI DÜŞTÜ



Tarım Kredi marketlerindeki fiyatlar hızla geriledi ve vatandaşlar uygun fiyatlara alışverişlerini gerçekleştirdi. Gıdadan temel ihtiyaç ürünlerine kadar olan indirimleri Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu yorumladı. Ağaoğlu, Tarım Kredi marketlerinde indirim gerçekleştiğini bunu zincir marketlerin de takip etmesi gerektiğini söyledi.



Tarım Kredi marketlerinde indirim öncesi ve sonrasında gittiğinde fiyatların gerilemiş olduğunu gördüğünü söyleyen Ağaoğlu, tüketiciler üzerinden zincir marketlerin fırsatçılık yapmaması gerektiğini belirtti.



Ağaoğlu “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrı yaptı, KDV’yi indirdi. Çözüm olmayınca Tarım Kredi marketlerini devreye soktu. Netice itibarıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Cumhurbaşkanımız gibi çağrı yaptı ve orada bir zincir market 3 aylığına fiyatları dondurma kararı aldı. Daha önce de İngiltere’de zincir marketlerde rekabet oluşmuş, bir market 100 üründe yüzde 12, diğer market 150 üründe yüzde 15, diğer bir market de 500 üründe fiyatları sabitleyip yüzde 15 düşürmüştü.

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“FIRSATÇILARIN ETKİSİ VAR”



Fiyatlardaki artışların hammadde fiyatlarının gerilemesine rağmen düşmediğini ve etikete yansımadığını kaydeden Ağaoğlu “Ülkemizde enflasyon yüksek evet ama bunda fırsatçıların da etkisi çok oldu. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, Ayçiçek yağı bitecek söylentisi çıkardılar, insanları marketler yağ almaya teşvik ettiler. Sonrasında yağ sıkıntısı olmadığı ortaya çıktı ama fiyatları yüzde 50 artırdılar, düşürdüler mi, hayır düşürmediler. Plastik hammaddesi 1850 dolardan 1200 dolara düştü, hiçbir indirim yapılmadı. Çöp poşetinden içtiğimiz suyun kabına kadar plastik ama fiyatları düşürmüyorlar. Tüketici korunmalı, kollanmalı, neden tüketici üzerinden vurgun yapılıyor” dedi.