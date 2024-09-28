Ağaoğlu enerjiden sonra meyve tarımına da başladı

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Önceki akşam şirketin yatırımlarını konuşmak üzere bir araya geldiğimiz Ağaoğlu CEO’su Burak Kutluğ, Milas’ta 800 dönüm arazide ‘alıcısı devlet olan ürünlerden ziyade’ avokado, mandalina ve yaban mersininde deneme üretimlerine başladıklarının bilgisini verdi. İlk hasatı iki yıl sonra yapacaklarını söyleyen Kutluğ, deneme üretiminden çıkan sonuca göre ekilecek arazi sayısını 2-3 bin dönüme çıkaracaklarını; ürünleri perakende yerine toplu alıcılara satacaklarını, bunun da nakit akışında fayda sağlayabileceğini söyledi. “Tarım, çocuk yetiştirmek gibi; yaptığınız hatayı hemen anlamıyorsunuz hem de çok meşakkatli” diyen Kutluğ, “Meyve tarımı gibi niş bir alana girdik. Ancak tarım şu anda test aşamasında” değerlendirmesinde bulundu.

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ENERJİDE 1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Kutluğ ayrıca, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara ilişkin de bilgi verdi. Başta rüzgâr santralleri olmak üzere bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne 600 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını kaydeden Kutluğ, 2029’a kadar 400 milyon dolarlık daha yatırım yapmayı planladıklarını; böylece enerjide 1 milyar dolar yatırımlık bir şirkete dönüşeceklerini anlattı.

Kutluğ’un aktardığına göre, şirketin bir diğer önemli planı da enerjide Doğu Avrupa, Balkanlar ve Baltık ülkelerinde lokal ortaklıklarla birlikte yatırım yapmak. Söz konusu yatırımların yapılacağı ülkelerin Romanya, Polonya, Hırvatistan, Litvanya’da planlandığını söyleyen Kutluğ, “Bu ülkelerde de rüzgar, güneş ve depolamada yatırımcı olacağız” dedi.

GYO İÇİN BAŞVURU YAPTI

Kutluğ, yap-satçı kimliğinden uzaklaşarak gayrimenkul geliştiricisi tarafını güçlendirmeye başladığına dikkat çekti. “Yeni konut alanları, türleri geliştireceğiz, bazı projelerde özel sektörün Emlak Konut’u gibi çalışacağız” diyen Burak Kutluğ, portföylerindeki geliri olan tüm varlıkları GYO çatısı altında topladıklarını ve GYO olmak için SPK’ya başvurduklarını söyledi.