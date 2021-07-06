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Ekonomi
Haber Giriş: 06.07.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

Ağaçların belirlenmesi ve kayıt altına alınması işi hizmeti alınacak

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Ağaçların belirlenmesi ve kayıt altına alınması işi hizmeti alınacak

Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı, muhtelif orman işletme şefliklerinde çıkarılacak ağaçların belirlenmesi ve kayıt altına alınması hizmet alım işi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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