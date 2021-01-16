Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr'de yer alan duyuruya göre Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri (Eczacı Teknikeri), Fizyoterapist, Röntgen Teknisyeni, Laborant ve diğer sağlık personeli unvanlarında yapılacak personel alımları için son başvuru süresi ilanın yayım tarihi olan (16 Ocak 2021) bugünden itibaren 15 gündür.

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