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Ekonomi
Haber Giriş: 16.01.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Sözleşmeli Personel Alım İlanı

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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Sözleşmeli Personel Alım İlanı
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca lisans, ön lisans ve sağlık meslek lisesi mezunları arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 77 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr'de yer alan duyuruya göre Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri (Eczacı Teknikeri), Fizyoterapist, Röntgen Teknisyeni, Laborant ve diğer sağlık personeli unvanlarında yapılacak personel alımları için son başvuru süresi ilanın yayım tarihi olan (16 Ocak 2021) bugünden itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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