MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
GeriEkonomi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 25.04.2021 - 20:21 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Personel Daire Başkanlığı’na ulaşması gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi