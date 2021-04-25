Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Personel Daire Başkanlığı’na ulaşması gerekmektedir.



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