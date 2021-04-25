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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Personel Daire Başkanlığı’na ulaşması gerekmektedir.
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