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HaberlerEkonomi HaberleriAfyonkarahisar Merkez'de 1925 m² arsa ihaleyle satılacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 09.06.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar Merkez'de 1925 m² arsa ihaleyle satılacak

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Afyonkarahisar Merkez'de 1925 m² arsa ihaleyle satılacak

Mülkiyeti Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait imar planlarında ticaret alanında kalmakta olan 1 (bir) adet arsa vasıflı gayrimenkul, kapalı teklif usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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