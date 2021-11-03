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Afyon heyetinden Almanya çıkarması

#Afyonkarahisar Ticaret Ve Sanayi Odası#Hüsnü Serteser#Almanya
Afyon heyetinden Almanya çıkarması

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve beraberindeki heyet, Almanya’da bir dizi temaslarda bulundu. Hüsnü Serteser, Almanya’daki, ziyaretlerinde “Mermer en önemli ihracat kalemimiz. Afyonkarahisar olarak mermerin, lezzetin ve termalin başkentiyiz. 2021’in ilk 9 ayında 2019 ihracatını geçtik” dedi.

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AFYONKARAHİSAR Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sürdürülen Avrupa Birliği destekli Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 4 gün boyunca Almanya’da çeşitli ziyaretler ve temaslar gerçekleştirildi. Afyonkarahisar heyeti, program çerçevesinde 3 gün A+A Düsseldorf 2021 İş ve İşçi Güvenliği, İşçi Emniyeti Fuarı’nı ziyaret etti. Sonrasında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser başkanlığındaki heyet, temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti. Heyet, Düsseldorf Başkonsolos Yardımcısı Fatma Taşan Cebeci ve Ticaret Ateşesi İrem Ekmekci Konuk tarafından ağırlandı.

2019 YILINI GEÇTİK

Başkonsolosluk ziyaretinde konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, “Mermer en önemli ihracat kalemimiz. Afyonkarahisar olarak mermerin, lezzetin ve termalin başkentiyiz. Biz 2019 yılında UNESCO’nun gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağı’na girdik. Dünyada 36 şehirden birisiyiz. Kaymak, lokum, sucuk, pastırma Afyonkarahisar’ın gıda değerleridir ve ürünleri ülke dışına çıkmıştır. Manda Yoğurdu, Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması ve Afyon Kaymağı’nın yanı sıra Afyon Mermeri’nin de coğrafi işaret tescili Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız’dadır. İlimiz aynı zamanda termalin de başkentidir. Afyonkarahisar’da 10 tane 5 yıldızlı otelimiz bulunmaktadır. Termal yatak kapasitesinde ülkemizde birinci sıradayız.

Nüfusa göre ilk büyükşehir olacak il Afyonkarahisar’dır. Afyonkarahisar merkezde, İl Özel İdaresi’nin iştiraki olan, bizim de ortağı olduğumuz AFJET vasıtasıyla 100 metrekare cinsinden 28 bin konut ısıtıyoruz, Sandıklı’da da SANJET tarafından otellerle birlikte 30 bine yakın konut ısıtılıyor. Jeotermal kaynaklı serada da 3 milyon metrekarelik alana yaklaştık. Bu da Türkiye’de bir ilktir. Bizim 200 milyon doların üzerinde mermer ihracatımız var. Afyonkarahisar’ın ihracatında ilk sırada mermer yer alır. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Fransa, mermer ihracatımızda ilk 3 sıradadır. Biz blok mermer ihraç ediyorduk, ancak mamul ihracatımız da blok ihracatını yakaladı. Biz 2021 yılında, ilk 9 aylık ihracatımızda 2019’u da geçmiş durumdayız. Mermer sektörünü ve mermer makineleri sektörünü çok geliştirdik” dedi.

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Afyon heyetinden Almanya çıkarması

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EN ÇOK MADEN ÜRÜNLERİ

Afyonkarahisar heyeti, Almanya’daki temasları çerçevesinde Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret etti. Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası İlişkiler Departman Müdürü Ralf Schlindwein ve Uluslararası Pazarlama Uzmanı Robert Butschen tarafından ağırlanan heyet adına konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, “Afyonkarahisar’ın Almanya’ya yaptığı ihracat 2020 yılında yüzde 8.56 artarak 11 milyon 221 bin dolar olmuştur. 2019 yılında Almanya’ya ihracatımız 9 milyon 614 bin dolardı. Afyonkarahisar’ın Almanya’dan yaptığı ithalat 2020 yılında yüzde 7.54 artarak 4 milyon 651 bin dolar olmuştur. 2019 yılında Almanya’dan ithalatımız 3 milyon 511 bin dolar olmuştu. 2020 yılında Afyonkarahisar’dan Almanya’ya en çok ihracat yapılan sektörler, Maden Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Meyve ve Sebze Ürünleri, Su Ürünleri ve Hayvancılık Ürünleri, İklimlendirme Sanayi, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Ürünleri, Ağaç Ürünleri ve Orman Ürünleri, Kuru Meyve ve Ürünleri, Kimyasal Ürünler’dir” dedi.

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HEYETTE KİMLER YER ALDI

HEYETTE yer alan isimler: ATSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci, Emirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aktepe, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, ATSO Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Adnan Demirel, ATSO Meclis Üyesi Hüseyin Karabulut, ATSO Meclis Üyesi Şaban Ceylan, ATSO 10. Meslek Komitesi (Mermer Fabrikaları) Başkanı Necmettin Ayyıldız, ATSO 27. Meslek Komitesi (Mermer İhracatçıları) Başkanı Saliha Kılınçarslan, ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol ile ATSO Vezne ve Muhasebe Personeli Yasemin Mercan.

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ALMANYA’DA TÜRK ÜRÜNLERİNE YOĞUN İLGİ VAR

DUSSELDORF Başkonsolos Yardımcısı Fatma Taşan Cebeci ve Ticaret Ateşesi İrem Ekmekci Konuk da ziyarette şu bilgileri verdi: “Türk nüfusunun yoğun olduğu bir eyaletteyiz. Devlet yardımlarından yararlanmak ve Batı Avrupa’ya açılmak için Düsseldorf en uygun eyalet olarak görülebilir. Burada mağaza, ofis ve showroom açıldığı takdirde yıllık Bakanlığımız tarafından 100 bin ilâ 120 bin dolar arasında destek sağlanıyor. Almanya’da Türk ürünlerine önemli bir ilgi var. Uzak Asya’da hem konteynır bulma sorunu, hem de navlun fiyatlarının yüksekliği dolayısıyla Türkiye önemli bir pazar hâline geldi. Almanya bu konuda çok hassas, beklentileri aynı standardı sağlamanız ve mümkünse burada şirket kurmanızdır.”

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#Afyonkarahisar Ticaret Ve Sanayi Odası#Hüsnü Serteser#Almanya

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