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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:58,Son Güncelleme:/

Afrika'dan ABD'ye ilk kez et ihracatı

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Afrika'dan ABD'ye ilk kez et ihracatı
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Dünyanın en zengin hayvan çeşitliliğine sahip olan Afrika, ABD'ye et ihracatı yaptı.

Dünyanın hayvan yönünden en zengin çeşitliliğine sahip olan Afrika'dan ilk kez ABD’ye kırmızı et ihracatı gerçekleştirildi.

The Namibian gazetesinin haberine göre, ABD hükümetiyle yıllar süren müzakerelerin ardından ilk kez bu ülkeye kırmızı et ihracatı yapıldı.

ABD’nin et satın aldığı Namibya, toplamda yaklaşık bin ton et ihracı gerçekleştirecek.

Namibya Başbakan Yardımcısı Netumbo Nandi-Ndaitwah, yaklaşık 18 yıl süren müzakere ve teknik görüşmelerin ardından ihracata başlamalarının büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, ABD’nin dünyanın en büyük et pazarlarından biri olduğunu hatırlattı.

Ülkesinin 2,4 milyon büyükbaş hayvan nüfusuna sahip olduğunu aktaran Ndaitwah, ABD pazarına doğal yollarla beslenmiş, kaliteli et sunacaklarının altını çizdi.

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