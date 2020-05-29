Afrika’da ‘Çin’ fırsatı

Gözbaşı, “Türkiye’nin pandemi sonrasında kıtayla var olan ekonomik ve ticari ilişkilerini artarak devam ettireceğine inanıyorum” dedi. Gözbaşı, Çin’in kıtadaki etkinliğinin azalması durumunda Afrika’nın diğer ticaret partnerleri olan ülkelerin bu durumdan fayda sağlayacağını dile getirdi. Türkiye’nin Afrika’da 42 büyükelçiliği, 26 ticaret müşavirliği, 21 TİKA ofisi, 21 Maarif Vakfı Okulu ile önemli bir varlık gösterdiğini kaydeden Gözbaşı, Afrika’da 40 ülkede, 60 noktaya uçuşu bulunan THY’nin kıtayla ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir destek olduğunu vurguladı. Türkiye-Afrika arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Gözbaşı, şu değerlendirmeyi yaptı:

100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

“Türkiye’nin Afrika ile ticaret hacmi 10 yılda 179 milyar dolara ulaştı. 2019 yılı rakamları ticaret hacmimizin 22 milyar dolar düzeyinde olduğunu gösterirken, Türkiye’nin 2019 yılı dış ticaret rakamlarında Afrika ülkelerinin payı yüzde 9.2 oldu. Türkiye’nin kıtadaki doğrudan yatırımları 2019 itibariyle 6.7 milyar dolara ulaştı. Koronavirüs öncesinde de yeni yatırımların planlaması yapıldı. Türk yatırımları ayrıca 100 bin kişiye istihdam sağladı.”