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HABERLEREkonomi Haberleri

Afganistan'da dolar 15 yılın zirvesinde

#Afganistan#Afgani#Para
Afganistanda dolar 15 yılın zirvesinde

Afganistan'da dolar kuru 95 afganiden işlem görerek son 15 yılın zirvesine ulaştı.

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Serbest piyasada dün 91 afganiden işlem gören 1 ABD doları bugün 95 afgani seviyesine çıkarak tarihi rekor kırdı.
Başkent Kabil'deki dövizciler merkezi olan Şehzada Marketinden yapılan açıklamada, doların Afganistan parası karşısında son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Taliban yetkilileri tarafından yabancı para arzının tüm resmi işlemlerde kullanımının yasaklanmasının dolar kurunun yükselmesine neden olduğu kaydedildi. Doların yükselmesiyle gıda maddelerinin fiyatının da arttığı ifade edildi.

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Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, hala halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.
Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar devam ediyor.

Taliban'ın, ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

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Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti. Birçok ülke de Taliban hükümetini tanımayı reddediyor.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

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Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan'da gelecek kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

 

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#Afganistan#Afgani#Para

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