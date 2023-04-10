Afetzede işletmelere destek zamanı

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Depremin acısı hâlâ yüreğimizde. Unutmadık, unutmayacağız... Ama bugün artık yaraları sarma zamanı. Bölgede zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yüz binlerce üretici ve işletme desteklerimizi bekliyor. Topraklarını ekip biçmeleri, dükkânlarının kapılarını yeniden açmaları, umutla üretime devam etmeleri için bize ihtiyaçları var. İşte bu ihtiyacı gören bir girişimci yaptığı dayanışma çağrısı ile 11 ilde yüzlerce işletmeyi tek çatı altında topladı. dayanisma.localmakers.com.tr adresinde gıdadan, giyime, dekorasyondan oyuncağa kadar, e-ticaretle aldığımız tüm ihtiyaçlarımızı bulacağımız 300’e yakın marka var. Alışverişlerimizi bu adreslerden yaparak onların yeni hayatlarına umut olabiliriz.

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11 İLİN ESNAFI TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTU

LOCAL Makers markası, bölgedeki lokal üreticilerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek için bir adım atmak istedi ve 16 Şubat’ya destek çağrısı başlattı. Önce lokal ve butik üreticilerle ilgili bilgiler topladıklarını söyleyen Kurucu Yağmur Çoban, şunları kaydetti: “Çağrımız elden ele dolaştı, bölgedeki yerel üreticiler, onların yakınları, belki hiç tanışmadan alışveriş yaptıkları üreticilerin bilgilerini içeren yüzlerce mesaj aldık. Çağrımızın ardından başvuru formunu dolduran üreticiler ve ekibimizin bölgedeki üreticilerin bilgilerini derlemesi ile elimizde çok kıymetli bir dizin oluştu. Bu değerli bilgilerin zamansız ve erişilebilir bir yerde kalmasını istedik. Bölgedeki üreticilere yardım etmek isteyen herkesin faydalanabileceği açık kaynaklı bir web sitesi tasarladık. dayanisma.localmakers.com.tr’den deprem bölgesinde yer alan üreticilerin kategori bazlı detaylarına online satış kanallarına ve sosyal medya iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. dayanisma.localmakers.com.tr listelerinde bilgileri yer almayan deprem bölgesindeki bir üretici ya da yakınıysanız; “İşletme Ekleyin” sayfasındaki başvuru formundan sistem kaydınızı oluşturabilirsiniz.” Çoban, kurumsal firmaların da aynı platform üzerinden destek verebileceğini ekledi.

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SEMİR ERASLAN/HATAY/YÖRESEL/HATAY

‘ELİMİZDE BİR TEK E-TİCARET KALDI’

“Uzun Çarşı yerli yabancı tüm turistlerin Antakya’daki en önemli adresiydi. Baharatını, yöresel ürünlerini alır, kebaplarını künefelerini yerlerdi. Şimdi böyle bir yer yok... Bizim de dükkânımız kullanılamaz halde” diyen işletme sahibi Semir Eraslan deprem sonrası yaşadıkları için şunları söyledi:

“Deprem sonrası şehirden çıkmamız 4 günü aldı, Antalya’ya ablama gittik. Herkes çok misafirperverdi ama 15 günden fazla kalamadık. Hatay’ın insanı başka yerde yapamaz. Deniz manzaralı evde kalacağıma memleketimde çadırda kalırım dedim ve döndük. Bugün Antakya’da oturulacak tek ev yok, işyerleri ağır hasarlı. Yeni bir hayata başlamak için çalışıyoruz ama kolay değil. 1970’de kurulan markanın üçüncü nesil temsilcisiyiz. Toptan satış yapardık alacak kimse kalmadı, perakende satış yok, elimizde bir tek e-ticaret kaldı. Deprem sonrasında sosyal medyada başlatılan çağrılar sonrasında çok mesaj aldık. Duygusal notlar vardı. Evimizde yemek yiyemiyoruz, kalbimiz sizinle yazıyordu. Ürün aldık ama yollamasanız da olur diyen de vardı... Para yollamak istediler ama ‘karşılıksız olmaz, isterseniz sipariş verin’ dedik. Kadın üreticilerimizle birlikte yeniden çalışmaya başladık. Gündüz üretiyor, paketliyoruz, akşam ise çadır ve konteyner hayatının zorlukları sürüyor. Her evde salça, baharat, zeytinyağı gibi ihtiyaçlar var. Bunları bir süre hazır almak yerine deprem bölgesindeki işletmeden alırlarsa, sıfırdan hayat kurmamıza destek olurlar.”

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Bölgede hâlâ kargo ve internet sorunu olduğunu belirten Eraslan, kimi mesajlara hızlı yanıt veremediklerini, ya da kargoların 1-2 gün geç kaldığını belirterek anlayış beklediğini ekledi.

MÜCAHİT CEVAHİR/NEFİSSO/GAZİANTEP

‘BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE DEPREM BÖLGESİNİ SEÇİN’

Dükkânlarının olduğu sokakta binaların yıkıldığını, birçok komşularının hayatını kaybettiğini söyleyen Gaziantepli işletme sahibi Mücahit Cevahir, “Dükkânımız İbrahimli semtinde. Aynı caddede binalar yerle bir oldu. Günlerce sokaklar kapalı kaldı. Sonrasında ise deprem travması nedeniyle insanlar gelmek istemedi. İşimiz kuruyemiş ve yöresel tatlar. Kimse keyfi yokken bunları tüketemez ki... İşlerimiz düzelmez diye düşünürken aklımıza internet sitemiz ve sosyal medya geldi, bir çağrı yaptık. ‘İşletmemizin ayakta kalabilmesi için siparişlerinize ihtiyacımız var’ dedik. Çünkü bizim de birilerine yardım etmemiz için çalışmamız gerekliydi. Sosyal medyada etkili isimler paylaşım yapınca, büyük ilgi gördük. Siparişlerin deprem öncesinin 5-6 katına çıktığı oldu. Gördük ki birlik beraberlik sözde değilmiş, milletimiz zorda kalınca kenetleniyormuş. Sonrasında diğer esnaf da bizden ilham aldı ve çağrı hamlesi büyüdü” dedi.

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Artan işlerin sadece kendi işletmeleri değil tüm bölge için pozitif etki yarattığını belirten Cevahir, “Tedarikçilerden peşin ödeme ile ürün aldık. Antep de değil sadece, Maraş’tan Hatay’dan ürün getirdik ve sattık. Destekler domino etkisi yarattı diyebilirim. Önümüz bayram, imkânı olan alışveriş için deprem bölgesindeki işletmeleri seçsin. Uzun bir toparlanma süreci bizi bekliyor. Sadece benim markam değil, 11 ildeki her esnaf için destek önemli” ifadelerini kullandı.





MURAT AKPINAR/MİS MARAŞ YÖRESEL/KAHRAMANMARAŞ

‘GELEN SİPARİŞLER UMUT VERİYOR’

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Depremlerin merkez üssü Maraş’ta esnaf yeniden ayağa kalkmak için var gücüyle çalışıyor. Bu isimlerden biri de Mis Maraş Yöresel markasının sahibi Murat Akpınar. “Yeni bir hayat için mücadele ediyoruz” diyen Murat Akpınar yaşananları şöyle aktardı:





“Markamı online satış için 5 yıl önce kurdum. Enişteme ait Maraş Pazar markası da tedarikçimdi. Hem depomuz hem de dükkânımız ağır hasarlı. Elimizde kalan ürünleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu fuarda sattık, ilgi çok güzeldi. Online satışta da beklentimizin üzerinde taleple karşılaştık. Deprem öncesi siparişin üzerine çıktık hatta. Çok duygusal mesajlar aldık ve zor zamanda Türk milletinin nasıl birlik olduğunu gördük. Firmalar da ramazan kolilerini bizden yaptırmaya başladı. Deprem bölgesine yardım için gelenler, dönmeden alışverişini yine bizden yaptı. Tüm bunlar geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Yakın zamanda dükkân da açmayı düşünüyorum. Bizden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. Deprem bölgesindeki esnaf büyük zorluklar içinde, o nedenle bu anlamlı desteğin devamını bekliyoruz.”