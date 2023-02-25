Afet bölgesinde mirasçıya belge kolaylığı

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Adalet Bakanlığınca bu konuda tüm cumhuriyet başsavcılıklarına Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı’na yazı gönderildi.

Adalet Bakanlığı’nca gönderilen yazıda, depremzedelerin OHAL ilan edilen illerde bulunan veya yaşanan deprem felaketi nedeniyle illerinden ayrılmak zorunda kalanların, ülke çapındaki tüm sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi alabilecekleri belirtildi. Depremzedelere mirasçılık belgesi alırken, gerekli kolaylıklar gösterilecek ve adli yardımdan da yararlandırılacaklar.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar imzası ile gönderilen “Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Mirasçılık Belgeleri” konulu yazıda, “Başvuru ile yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilecek. Noterlerin verdikleri mirasçılık belgesi hakkında, menfaati ihlal edilenler tarafından sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilirler” denildi.

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Yazıda, bu konudaki kolaylaştırıcı kanun hükümleri da anımsatılarak, özetle şöyle denildi:

MİRAS PAYDAŞLARININ BİRLİKTE GÖSTERİLMESİ

“Doğal afete maruz kalanları ilgilendiren veraset belgelerinin alınmasında öncelikle resmi kayıtlar esas alınır. Resmi kayıt bulunmaması halinde diğer muteber deliller ikame edilir. Mirasçılık belgesinde, tüm kanuni mirasçıların, kendilerine düşen miras payları ile birlikte gösterilmesi önem arz etmektedir. Zira, mirasçılık belgesi, kimlerin kanuni mirasçı olduğunu gösteren ve kanuni mirasçılar lehine karine oluşturan bir belgedir.

MAHKEMELERDEN BELGE ALABİLECEKLER

OHAL ilan edilen illerde bulunan veya ayrılmak zorunda kalanlar ülke çapındaki tüm sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi almak için talepte bulunabilir. Başvuru ve temsile ilişkin kolaylaştırıcı düzenlemeler devreye girecektir. Mirasçıların istemleri halinde adli yardımdan yararlandırılmalarına ilişkin hüküm dikkate alınmalıdır. Depremzede mirasçılar istisnalar dışında ülke çapındaki tüm noterliklerden mirasçı belgesi alabilir.”