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Adreste nüfus hizmetine başvuru sayısı 35 bine ulaştı

#İçişleri Bakanlığı#Adreste Nüfus#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri
Adreste nüfus hizmetine başvuru sayısı 35 bine ulaştı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adreste Nüfus Hizmeti Projesi'ne 2017'den bugüne kadar 35 bin başvuru yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, "Siz bize gelemezseniz biz size geliriz" başlığıyla Adreste Nüfus Hizmeti Projesi'ne dair videolu paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen İçişleri Uzmanı Ezgi Arslan, sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirilen projenin, Genel Müdürlük olarak en çok değer verdikleri hizmetlerden biri olduğunu belirtti.

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Arslan, "Siz bize gelemiyorsanız biz size geliriz" sloganıyla yola çıkılan projeyle sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyeceğini bildiren vatandaşların başvurularını bulundukları adreste aldıklarını söyledi.

2017'den itibaren hayata geçirilen Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile başvurusunu alınanların sayısının 35 bine ulaştığını belirten Arslan, "Bu ve diğer tüm hizmetlerimizle İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin neresinde ve ne koşulda olursa olsun tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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#İçişleri Bakanlığı#Adreste Nüfus#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri

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