Adrese teslim e-Devlet şifresi

Koç, daha önce e-Devlet Kapısı şifresi almayan 65 yaş üstü vatandaşların “www.turkiye.gov.tr” adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini talep edebileceklerini, söz konusu başvuruların durumlarını da takip edebileceklerini belirtti.

Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan şifre talebinin PTT AŞ’ye iletildiğini, PTT kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini belirterek, vatandaşın, şifre zarfını teslim aldıktan sonra e-Devlet Kapısı giriş sayfasına aktivasyon için T.C. Kimlik Numarasını ve beraberinde istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabını aktif hale getirdiğini bildirdi. Koç, “Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye’de başvuruya açılacak” diye konuştu.