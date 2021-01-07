Adnan Bali: 35 yıl kuralıyla ayrılıyorum

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 1 Nisan 2011’den bu yana sürdürdüğü Genel Müdürlük görevini mart ayı sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağını açıkladı. Mart ayına kadar genel müdürlük görevine devam edeceğini ifade eden Bali, genel kurul irade gösterirse İş Bankası’nda Yönetim Kurulu’nda görev yapmaya devam edeceğini söyledi. Bu durumun İş Bankası’nın gelenekleri ve kurumsal prensipleri arasında da olduğunu belirten Bali, geçmişte de örneklerinin yaşandığına dikkat çekti. Prensiplerle yönetilen bir kurum olarak hiçbir şeyin kişilere, keyfi kararlara bağlı olmadığını belirten Bali, İş Bankası’nda dahili olarak icrai görevde çalışmanın üst sınırı bulunduğunu, 35 yıl kuralı olduğunu kaydetti.

FİNAL YAPABİLMEK ÖNEMLİ

Adnan Bali, bu çerçeveden bakıldığında 1 Aralık 1986’da bankaya müfettiş yardımcısı olarak girdiğini ve 34 yılı aşkın bir süredir bankada olduğunu anlattı. Böyle prensipler olmasaydı da ayrılmayı düşündüğünü ifade eden Bali, şöyle devam etti: “10 yıl genel müdürlük yaptım. 5 yıl genel müdür yardımcılığı, 15 yıl üst düzey yöneticilik bu ülkede ziyadesiyle yeterlidir. Hatta bana sorarsanız biraz da fazladır. Sadece kurala uymak için değil, felsefesi itibarıyla da inandığım için bu çerçevede hareket ediyorum. Hayatta önemli olan final yapabilmeyi bilmektir. Hayatta bazıları parayla vedalaşamaz bazıları malla varlıkla vedalaşamaz bazıları da makam ve unvanla vedalaşamaz. Ama uçtan uca bir sorumluluğu götürebilmek için bunlarla ilgili doğru kararları verebilmek lazım.”

‘ÜZÜLÜYORUZ SIKILIYORUZ’

İş Bankası’ndaki Atatürk paylarına yönelik soru üzerine de Bali, şöyle konuştu: “Bu çok tartışmalı konu. Siyasi gündem konusu olmaya müsait bir şey olduğu için tekrar tekrar gündeme geliyor. Bu tartışmalar olurken eve gidiyorsunuz yorgun argın İş Bankası ile ligili bir kelime tecrübesi olmayan kişiler indiriyorlar, kaldırıyorlar, konuşuyorlar. Bankayı onlardan duyuyor dinliyoruz. Bu arada yönetim kurulu üye sayısı yanlış, küçücük bir hazırlıkla bile yapılmayacak hatalarla fikirler sergiliyorlar. Biz de dinliyoruz, tamam bu şehvetli konudan yeteri kadar zevk alınıyor, biz topa girmeyelim bitsin kendine kendine diyoruz ama üzülüyoruz sıkılıyoruz.”

35 YIL KURALI YENİ NESLE GEÇERLİ DEĞİL

Adnan Bali, yeni genel müdür Hakan Aran’ın da bankadaki 30’uncu senesi olduğunun hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: “35 yıl kuralımız yeni nesil için geçersiz hale geldi çünkü 35 yılda yeni nesil emekli olamıyor, emekliliği hak edemiyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında yasalar daha önce geleceğine göre dahili kuralı taktik imkanı kalmadı. Benim kişisel kanaatim bu kuralların uygulanamayacağı jenerasyon dışında yapmak doğrudur.”

SİSTEMLER ÇÖKÜNCE ZORLUK YAŞADIK

Genel müdürlük yaptığı süre içinde en büyük zorluğunun Gezi Parkı olayları sırasında tüm sistemlerinin kesintiye uğraması olduğunu ifade eden Bali, yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı: “O günler içinde tüm sistemlerimiz gitti. Telefonlar, e-mailler, bankamatik, internet bankacılığı hiçbir şey çalışmıyor. Sosyal medya iki farklı yorum dolaştı. Bir grup biz İş Bankası’nı hackledik derken bir grup İş Bankası ekonomiyi baltalamak için sistemini kapattı dedi. Sonunda geldi sistem, atlattık. O gün bizim teknoloji atağımızın da bir dönem noktasıdır.”

‘SİYASETİ DÜŞÜNMEDİM DÜŞÜNMEYECEĞİM’

Sık sık hükümette yer alacağına ilişkin çıkan haberlere yönelik bir soru üzerine Adnan Bali şunları söyledi: “Çok açık ifade edeceğim hiçbir zaman siyaset düşünmedim; düşünmeyeceğim. Mizacen de, birikim itibarıyla da bunun gereğini yapabilecek biri olmadığımı düşünüyorum.”

‘KOLUMDAKİ SAAT 25 YIL BURADA ÇALIŞMANIN SAATİDİR’

Görevi bırakmasının ardından yerine kimin geçeceği konusunda da bilgi paylaşımında bulunacağını, bunun yaygın bir uygulama olmadığını belirten Adnan Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bankamızda da bir ilk bu uygulama. İş Bankası, tüm yöneticilerini kendi içinden yetiştiriyor. Şu kolumdaki saat 25 yıl burada çalışmanın saatidir, bir tek bende de yok. 25 yıl kim İş Bankası’nda çalışırsa onda var. Şube müdürünü doğrudan yönetim kurulu üyesi yapan, şube müdürü başka bankaya genel müdür olan bir bankayız.”

YENİ GENEL MÜDÜR HAKAN ARAN

Adnan Bali, İş Bankası’nın yeni genel müdürünü ise şu sözlerle açıkladı: “Bankanın özellikle teknolojik altyapısına, yazılım ve donanımına çok büyük katkılar koymuş olan ve bunların üzerine kurulan bankacılık uygulamalarına son derece hakim, mühendislik ve bilgi teknolojileri alanındaki yetkinliklerinin üzerine işletme yüksek lisansı ekledikten sonra şimdi de bankacılık doktorası yapan, kendisine de bu bakımdan özendiğim Genel Müdür Yardımcımız sevgili Hakan Aran’ın bu görev için çok uygun ve layıkıyla bu görevi yapabilecek bir arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Tabii bunlar, hem dahili, yetkili kurullarımızın hem de resmi otoritenin onayına tabidir.” Türkiye’nin ilk özel bankası Türkiye İş Bankası’nın yeni genel müdürü Hakan Aran ile birlikte bankacılık tarihinde ilk kez teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı genel müdür olarak görevlendirildi. Hakan Aran’ın genel müdür olarak görevlendirilmesi ise teknolojiyle birlikte değişen bankacılık sektöründe yeni bir dönemin de başladığına işaret ediyor. Martta genel müdürlük koltuğunu devralacak olan Hakan Aran 1990 yılında İş Bankası’nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başladı.