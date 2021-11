'Adımlarımızı sağlam atmak zorundayız'

Haberin Devamı

Kamu İhale Kanunu’nun değiştirilmesi ve sektörel kamu ihale yasası çıkarılması noktasında çalışma yürüttüklerini dile getiren Elvan, bu çalışmayı hemen hemen tamamladıklarını, ilgili kurumlarla nihai görüşmeleri yaptıklarını ifade etti. Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Elvan, ABD ve gelişmiş ülkelerle bütçe açığı kıyaslamasını uygun bulmadığını ifade ederek, “Borcumuzun yüzde 50’den fazlası yabancı para. Biz onların aldığı riski alamayız. Ben kontrollü gitmek zorundayım. Adımlarımı sağlam atmak zorundayım. ABD rezerv para kullanıyor, kendi parasını kullanıyor. Ama benim kontrolsüz şekilde gitmem halinde 2022 ve 2023 yılları ve sonraki yıllara ciddi problemlerle girme riskiyle karşı karşıyayım. Bunların hepsini bertaraf ettik, ciddi önlemler aldık” dedi. Alınan önlemlere KDV tevkifat oranını genişletmeyi örnek gösteren Elvan, bu adımla 20 milyar liranın üzerinde gelir sağladıklarını bildirdi.

TÜRKİYE’DE YÜZDE 25

Elvan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her türlü hesaplama yönteminde Avrupa İstatistik Ofisiyle (EUROSTAT) istişare ettiğini ve uygun görüşünü aldığını anlatarak, “Elbette bazı eleştiriler olabilir. Farklı kuruluşların farklı çalışmaları olabilir. Biz bunların hepsine saygı gösteriyoruz” dedi. Enflasyon sepetine yönelik eleştirilere de yanıt veren Elvan, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) hesaplamalarında her zaman hangi ürün, hangi gramajla alınmışsa hep o ürünlerin alındığını söyledi. TÜİK’in artık almış olduğu her bir ürünün fotoğrağını da aldığını ifade eden Elvan, bunları elektronik ortama çekebilecek altyapıyı oluşturma çabası içinde olduklarını kaydetti. Elvan, gerçekleşen enflasyon ve hissedilen enflasyon arasındaki farka ilişkin olarak ise “Hissedilen ve gerçekleşen arasında bir fark olabilir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Bu sepetin niteliğinden kaynaklanan bir durum. Tabi sepetteki gıda ağırlığı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 10-15 arasında iken, Türkiye’de yüzde 24-25 civarında. Dolayısıyla böyle bir farklılıkta söz konusu” diye konuştu.