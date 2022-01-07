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Adım adım seri üretime! Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi

#Gökbey#Helikopter#Prototip
Adım adım seri üretime Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen genel maksat helikopteri Gökbey’de sevindiren gelişme yaşandı. Adım adım seri üretime doğru giden Gökbey’in dördüncü prototipi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk kez görüntülendi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından projelendirilen ve Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Gökbey, alanının en iyileri arasında yer alıyor. Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar” programı kapsamında TUSAŞ Tesislerinde ürünleri inceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ürünler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf karelerinde dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görülmüş oldu.

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YAKIN ZAMANDA SERİ ÜRETİME GEÇMESİ BEKLENİYOR

Türkiye’nin yerli ve milli helikopterini üretmesi amacıyla yapımına başlanan ve başarıyla tasarlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri ‘Gökbey’ hızla seri üretime doğru ilerliyor. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor.

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Adım adım seri üretime Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi

‘Özgün Helikopter Programı’ kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, yangın müdahale helikopteri, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Adım adım seri üretime Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde saat 06.00'da başarıyla gerçekleştirirken, 2022 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmesi bekleniyor. Gökbey, tüm yapısal elemanları ile sıfırdan tasarlanıp üretildiği için tam bağımsız bir proje olması ile de dikkat çekiyor. Bu sayede her türlü koşul ve isteğe göre modifikasyon işlemleri gerçekleştirilerek konfügre edilebilecek.

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