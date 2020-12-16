Adım adım 1.5 milyona

Koronavi-rüsün etkisi bu yıl tüm dünyada birçok sektörde derinden hissedildi. Gayrimenkul sektörü de bu süreçten nasibini aldı. Nisan ve mayıs aylarında dip yapan konut satışları, haziran ayında kamu bankalarının konut kredi faizlerini düşürmesiyle yükselişe geçti. Yılın ikinci yarısında yaralar sarılırken tüm zamanların rekoruna da adım adım yaklaşıldı. Ülke genelinde 11 ayda yapılan satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.5 artış gösterdi, 1 milyon 393 bin kişi ev sahibi oldu. Böylece pandemiye rağmen hem 2018 hem de 2019’daki 12 aylık satışın üzerine çıkıldı.

REKOR GELİYOR



Tarihi rekor olan ve 1 milyon 409 bin konut satılan 2017 yılındaki rakamın aşılmasına ise son 1 ay kaldı. Aralık ayında yaklaşık 16 bin konut satılırsa tüm zamanların en yüksek yıllık satışı gerçekleşecek. Geçmiş yıllarda aralık aylarında konut satışları 115 bin ile 202 bin aralığında olduğu için rekora kesin gözüyle bakılıyor. “Tüm zamanların rekoru kesinleşti” diyen gayrimenkul sektörü temsilcileri 2020 yılını 1.5 milyon konut satışı ile kapatmayı hedefliyor.

FAİZ ETKİSİ

Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.7 azalarak 112 bin 483 oldu. Kasımda kredili satışlardaki düşüş dikkat çekti. Türkiye genelinde 2020 Kasım ayında kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.3 azalış göstererek 24 bin 450 oldu. Toplam satış içinde kredili satışların payı yüzde 21.7’ye düştü. 3 aydır kredili satışlarda yaşanan düşüşün nedeni kamu bankalarının düşük faiz kampanyasının sona ermesi ve faizlerin yükselişe geçmesi.

TERCİH 2. EL

Sıfır konut satışı kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 azalarak 36 bin 658 olurken, ikinci el satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.2 azaldı ve 75 bin 825’e düştü. Son 11 ayda sıfır konut satışı 432 bin 842, ikinci el konut satışları 960 bin 493 oldu.

YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 24 ARTTI

Yabancılara konut satışı koronavirüse rağmen kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.4 artış gösterdi. Geçen ay yabancılara 4 bin 962 adet konut satışı yapılarak ‘tarihin en yüksek kasım ayı’ rakamlarına ulaşıldı. Ocak-kasım döneminde ise yabancıya satış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.5 azalarak 36 bin 385 oldu. 11 aylık dönemde İstanbul’da 16 bin 867, Antalya’da 6 bin 946, Ankara’da 2 bin 473, Bursa’da 1.242 ve Yalova’da 1.190 konut yabancılara satıldı. En fazla konut sahibi 6 bin 425 adetle İranlılar oldu. İranlıları, 5 bin 950 konutla Iraklılar ve 2 bin 729 konutlar Ruslar takip etti. Yabancıya geçen yıl 45 bin konut satıldığını hatırlatan sektör temsilcileri yılın az kayıpla tamamlanacağını söyledi.