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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.04.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Adidas'ın eski sahibi Tapie ve eşi saldırıya uğradı! Elektrik kablolarıyla bağlayıp, dövdüler...

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Adidas'ın eski sahibi Tapie ve eşi saldırıya uğradı! Elektrik kablolarıyla bağlayıp, dövdüler...

Skandallarla dolu iş insanı ve eski Adidas sahibi Bernard Tapie ve karısı, Paris yakınlarındaki mülklerinde hırsızlık olayında saldırıya uğradı.

Mide kanserinden muzdarip 78 yaşındaki ünlü iş insanı Bernard Tapie ve 70 yaşındaki karısı Dominique Cumartesi günü Combs-la-Ville'deki evlerinde saldırıya uğradı.

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BBC'nin haberine göre çift elektrik kablolarıyla bağlandı, fiziksel saldırıya uğradı ve mücevherleri çalındı. Onlarca yıldır yolsuzluk ve dolandırıcılıkla ilgili yasal savaşların merkezinde yer alan Tapie ve eşi gece 00:30'da dört adam tarafından şiddete uğradı. 

Adidasın eski sahibi Tapie ve eşi saldırıya uğradı Elektrik kablolarıyla bağlayıp, dövdüler...

Combs-La-Ville Belediye Başkanı Guy Geoffroy AFP'ye verdiği demeçte, hırsızların aradıkları mücevherleri bulamadıkları için şiddeti daha da üst boyuta çıkardıklarını ifade etti. 

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Kendini kurtarmayı başaran Dominique Tapie, bir komşunun evine koştu ve polisi aradı. Dominique ve Bernard Tapie hastaneye kaldırıldı.

Adidasın eski sahibi Tapie ve eşi saldırıya uğradı Elektrik kablolarıyla bağlayıp, dövdüler...

BERNARD TAPİE KİMDİR?

Bernard Tapie'nin on yıllardır uzun bir başarı listesi var:

- 1992-3'te bakanlık

- Spor giyim markası Adidas'ın çoğunluk hissedarı

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- Medya patronu, La Provence ve diğer gazeteleri devraldı

- Radyo ve TV şovlarına ev sahipliği yapma.

Adidasın eski sahibi Tapie ve eşi saldırıya uğradı Elektrik kablolarıyla bağlayıp, dövdüler...

Ama aynı zamanda bir dizi hukuki sorun yaşadı. 1990'larda iflas ilan etti. Yolsuzluk, vergi dolandırıcılığı ve şirket varlıklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili bir dizi davadan sonra beş ay hapis yattı.

Olympique de Marseille, şampiyonluk kazansa da Tapie'nin döneminde şike yapmakla suçlandı ve kulüp lig şampiyonluk unvanı alınarak alt lige düştü. 

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