MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAdidas, Reebok'ı gözden çıkardı!
GeriEkonomi Adidas, Reebok'ı gözden çıkardı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 22.10.2020 - 16:55 | Son Güncelleme:

Adidas, Reebok'ı gözden çıkardı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adidas, Reebok'ı gözden çıkardı!
Abone Olgoogle-news

Adidas 2005 yılında satın aldığı Reebok’u satmayı değerlendiriyor. Söz konusu satışın 2021 Mart ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Reuters’in bir alman dergisine dayandırdığı haberinde, Reebok’un değerinin 842 milyon euro’ya düştüğünü ve Adidas’ın olası bir satış için fiyat belirtmediğini yazdı.

Rapor, Adidas’ın 2018’den bu yana Reebok’un defter değerini neredeyse yarı yarıya 842 milyon Euro’ya (995 milyon $) düşürdüğünü, ancak olası bir satış fiyatı belirtmediğini söyledi. Adidas, 2005 yılında Reebok’u satın almak için 3.8 milya euro ödemişti. Reebok’un satışları yüzde 44 düşüşle 228 milyon euro’ya geriledi. Adidas’ın yatırımcıları bir süredir Adidas’a “verimsiz” olduğu gerekçesiyle Reebok’u elden çıkarma baskısı yapıyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle