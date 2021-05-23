Adapazarı'nda ofis ve işyerleri ihale ile satılacak
Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesinde yapılacak Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş olan “16 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN” ilanda belirtilen ofis ve iş yerlerinin satış ihalesi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler gerekli evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 01/06/2021 saat 11:00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
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