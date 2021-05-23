Adapazarı'nda ofis ve işyerleri ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler gerekli evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 01/06/2021 saat 11:00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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