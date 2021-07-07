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Ekonomi
Haber Giriş: 07.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Adana’ya ‘en büyük’ tarımsal depo

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Adana’ya ‘en büyük’ tarımsal depo

1990 yılında araç taşımacılığı ile başladığı lojistik sektöründe büyüyen ve farklı alanlara yönelerek yatırımlarına devam eden Reysaş’ın bağlı ortağı Reysaş GYO, Türkiye’nin En Büyük Tarımsal Depolama Alanını inşa ederek, Türkiye için oldukça önemli bir adım attıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili şirket, “Reysaş kurulduğundan bu yana kendi sektöründe birçok ilke imza atmıştır. Uyguladığı planlama ve stratejiler doğrultusunda yine her yıl büyümeye devam etmektedir. Reysaş GYO depolama alanlarının inşasına her geçen yıl yenilerini ekleyerek bu alanda açık ara lider konuma gelmiştir. Adana Sarıçam’da kiracımız Pioneer Tohumculuk A.Ş. (USA)’ya teslim edilecek olan depo yaklaşık 33 bin metrekare olup, depo inşasının 2021 yılı sonuna doğru bitirilmesi planlanmaktadır.

Belirlenen hedefler ışığında yatırımlarını hayata geçiren Reysaş, yenilikçi vizyonu sayesinde ülkemize değer katan birçok yeniliğin de öncüsü olmaya devam edecektir” ifadelerini
kullandı.

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