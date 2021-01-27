Son Güncelleme:
Adana'da mülkiyeti RTÜK'e ait 3.365 m² arsa satışa çıkarıldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun mülkiyetinde bulunan nitelikleri ve muhammen bedelleri ilanda belirtilen Adana İli, Seyhan İlçesi, Çınarlı Mahallesi 391 Ada, 215 Parsel üzerinde yer alan vasıflı arsa “kapalı teklif usulü” ile satışa çıkarılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre satışa konu gayrimenkullerin satış ihalesi, 09 Mart 2021 Salı günü saat 14:00’da Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 Bilkent-Çankaya/Ankara adresinde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu merkez hizmet binasında yapılacaktır.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle