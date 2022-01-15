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Adana'da hamsiye büyük ilgi

#Balıkçılar Pazarı#Balık#Hamsi
Adanada hamsiye büyük ilgi

Adana'da Balıkçılar Pazarı’ndaki tezgahlar balık çeşitleriyle doldu. Vatandaşlar, büyük balıklara göre daha ekonomik olduğu için Karadeniz hamsisine ilgi gösterdi. 

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Seyhan ilçesindeki Balıkçılar Pazarı’nda kültür balıklarının yanı sıra Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde avlanan balık çeşitleri tezgahları doldurdu. Vatandaşlar, büyük balıklara göre daha ekonomik olduğu için Karadeniz hamsisine ilgi gösterdi. 

Esnaflardan Sedat Ortaç, vatandaşların büyük balıklara göre daha hesaplı olduğu için hamsi, sardalya, istavrit gibi küçük balıklara ilgi gösterdiğini kaydetti. Fiyatlar hakkında bilgi veren Ortaç, "Hamsi ve sardalya, 20-25 TL, istavrit 30-35 TL, kültür çipura ve levrek 70 TL civarında satılıyor. Çipura ve levrek geçen hafta 75 TL’ydi. Dalyanlarda şu sıra en çok kefal, levrek ve yılan balığı çıkıyor. Yılan balığı da 65-70 TL’ye satılıyor. Yakıtlar nedeniyle fiyatlar biraz etkilendi" dedi.

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'HER BÜTÇEYE UYGUN BALIK VAR'

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Esnaflardan Yusuf Özcan da Adana halkını balık yemeye davet etti. Pazarda her bütçeye uygun balık bulunduğunu kaydeden Özcan, "Kilosu en ucuz balık 20-25 lira, 30 lira. Özellikle hamile kadınlar, bebeklerinin kemiklerinin gelişmesi için gelsinler, sardalya yesinler. Hamsi, uskumru, karakulak, halili, mırmır, tranç, lagos, mercan, karakulak, çatalkuyruk, gümüş, yesinler. Gelin yiyin.  En uygun şey balık" diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Yaşar Ayık (66) da "Burada çok balık var ama fiyatlar yüksek. Çocuklar hamsi istediler, torunlar da var. Hem ucuz hem de çerez gibi ağızlarına atıyorlar, yiyorlar. O yüzden hamsi alacağız" ifadelerini kullandı. 

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