Adana Havalimanı’nı dört saatte taşıdı

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Turkish Ground Services’in (TGS Yer Hizmetleri A.Ş.) yer hizmet ekipmanlarının taşınması için Arkas Lojistik personeli 275 kişi çalışırken, toplam 78 araç kullanıldı. Arkas Lojistik 40 konteyner taşıyıcı, 31’i ağır yük taşıyan lowbed, 3’ü otobüs taşıyıcı, 4’ü standart çekici ile farklı büyüklükte ve ağırlıktaki toplam 253 adet yer hizmet ekipmanını Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşıdı. Bu kapsamda, Adana Havalimanı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’na 250’şer tonluk vinçler kuruldu. Ağır yüklerin sorunsuz ve hızlı yüklenebilmesi için özel rampalar tasarlandı. Şirketten yapılan açıklamada, 4 saatte gerçekleştirilen taşımanın planlanandan 8 saat önce tamamlandığı bildirildi.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, Arkas Lojistik’in dünyada da büyük ses getiren Atatürk Havalimanı’nı başarılı bir şekilde taşımasından sonra Adana Havalimanı’nı da taşımasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Arcas, “Biz de Çukurova bölgesine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Açılan yeni havalimanı bölgedeki ticarete de önemli katkı sağlayacaktır. 112 yıllık tecrübemizle ve deneyimli çalışanlarımızla Türkiye’yi geleceğe taşıyacak büyük projelerde yer almaktan her zaman gurur duyuyoruz” dedi.

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ÇUKUROVA’YA YATIRIM

Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez ise, “Yeni havalimanın bizim için ayrı bir önemi de var. Çukurova Uluslararası Havalimanı’na 9 kilometre uzaklıkta bulunan 50 bin metrekarelik demiryolu bağlantılı Arkas Lojistik Yenice Terminali’nde 11 bin metrekarelik kapalı depo yapıyoruz. Bunun 6 bin 600 metrekaresi tamamlandı. Arkas Rail de 2025’ten itibaren teslim alacağı toplamda 5 lokomotifle ticaretin artacağı demiryolu bağlantılı bu bölgede ihtiyaçları karşılayacak” bilgisini verdi.